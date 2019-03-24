В музее Гарри Поттера откроют банк "Гринготтс" — первые фото из сокровищницы

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В музее Гарри Поттера откроют банк "Гринготтс" — первые фото из сокровищницы

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Фото: twitter/wbtourlondon

У истинных поклонников "Гарри Поттера" есть очередной повод для ликования. А скоро у "магглов" появится и возможность заглянуть в банк из волшебной вселенной.

В музее "Гарри Поттера", созданном студией Warner Bros. в пригороде Лондона, Англия, в апреле откроется павильон с декорациями банка "Гринготтс"

<p>Фото: Warner Bros</p>

Но на снимки из "сокровищницы" магов, охраняемой гоблинами, можно взглянуть уже сейчас — зрелище завораживающее

<p>Фото: Warner Bros</p>

Мраморные колонны, три огромные хрустальные люстры и даже чернильницы с перьями

<p>Фото: Warner Bros</p>

К мелочам особое внимание — ведь над созданием павильона трудились многие члены оригинальной команды, которые работали над декорациями к фильму

<p>Фото: Warner Bros</p>

Кроме главного зала, также можно будет посетить хранилище Лестрейнджей, таящего в себе меч Гриффиндора и чашу Пенелопы Пуффендуй

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/wbtourlondon" target="_blank"><strong>wbtourlondon</strong></a></p>

А пока в банк получили доступ актёры саги о волшебном мальчике. Близнецов Уизли вы узнали, конечно

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