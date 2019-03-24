У истинных поклонников "Гарри Поттера" есть очередной повод для ликования. А скоро у "магглов" появится и возможность заглянуть в банк из волшебной вселенной.

В музее "Гарри Поттера", созданном студией Warner Bros. в пригороде Лондона, Англия, в апреле откроется павильон с декорациями банка "Гринготтс"

Но на снимки из "сокровищницы" магов, охраняемой гоблинами, можно взглянуть уже сейчас — зрелище завораживающее

Мраморные колонны, три огромные хрустальные люстры и даже чернильницы с перьями

К мелочам особое внимание — ведь над созданием павильона трудились многие члены оригинальной команды, которые работали над декорациями к фильму

Кроме главного зала, также можно будет посетить хранилище Лестрейнджей, таящего в себе меч Гриффиндора и чашу Пенелопы Пуффендуй

А пока в банк получили доступ актёры саги о волшебном мальчике. Близнецов Уизли вы узнали, конечно