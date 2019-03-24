В музее "Гарри Поттера", созданном студией Warner Bros. в пригороде Лондона, Англия, в апреле откроется павильон с декорациями банка "Гринготтс"
Но на снимки из "сокровищницы" магов, охраняемой гоблинами, можно взглянуть уже сейчас — зрелище завораживающее
Мраморные колонны, три огромные хрустальные люстры и даже чернильницы с перьями
К мелочам особое внимание — ведь над созданием павильона трудились многие члены оригинальной команды, которые работали над декорациями к фильму
Кроме главного зала, также можно будет посетить хранилище Лестрейнджей, таящего в себе меч Гриффиндора и чашу Пенелопы Пуффендуй
А пока в банк получили доступ актёры саги о волшебном мальчике. Близнецов Уизли вы узнали, конечно
Look who's back on set! Stay tuned for a sneak peek of #Gringotts Wizarding Bank later today. pic.twitter.com/N2cWySiF7V— WB Tour London (@wbtourlondon) 19 марта 2019 г.
- Популярные
- По времени