Книги о Гарри Поттере запретили из-за настоящих проклятий и заклинаний

Противников культового бестселлера за авторством британской писательницы Джоан Роулинг было достаточно с момента выхода самой первой книги. И хоть серия давно закончена, страсти вокруг неё не утихают и по сей день.

Грустное событие для всех фанатов Гарри Поттера произошло в Нашвилле, США. Там пастор католической школы Сент-Эдвард — Дэн Рихил — объявил, что книги об известном волшебнике слишком опасны, и даже привёл некоторые весомые, по его мнению, доказательства. В этом его поддержали экзорцисты из Италии и Штатов, пишет The New York Post.

В книгах магия показывается и доброй, и злой, а это не так. Очень хитрый обман! Проклятия и заклинания в книгах являются настоящими проклятиями и заклинаниями. И человек, читая их, привлекает к себе злых духов Дэн Рихил

Письма с таким содержанием пастор разослал родителям, поясняя, что именно по этим причинам книги Роулинг будут изъяты из школьной библиотеки. Комментируя ситуацию, Ребека Хаммел, ответственная за католические школы всего Нашвилла, пояснила, что пастор Рихил очень уважаем и в своём праве запрещать что-либо в своей школе. Тем не менее на все учебные заведения города это не распространяется.

Знакомые лица: 7 актёров, сыгравших и в "Гарри Поттере", и в "Игре престолов"