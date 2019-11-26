В Сети появились записи Гермионы, раскрывшие, чем она занималась на уроках магии

В 2001 году состоялась премьера первого фильма о Гарри Поттере, и с тех пор разговоры о волшебной саге не утихают. Так, недавно в Twitter появилась фотография из тетради Гермионы Грейнджер.

Эмме Уотсон было всего 10 лет, когда её выбрали на роль одарённой отличницы. Но она превосходно справилась, став кумиром для многих девочек. Дети брали пример, как Гермиона усердно записывала за учителем. Однако недавно стало известно, что же на самом деле хранилось в её тетрадях.

Пользователь Twitter под ником Lunastonks выложил фото одной из страниц. Во время съёмок дети писали взаправду, используя при этом перья и чернила. И в итоге на листе бумаги оказывался достаточно забавный поток мыслей. В частности, Эмма Уотсон в нескольких предложениях рассказала о себе.

"Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, и я играю роль Гермионы Грейнджер. Я нахожусь на уроке по трансфигурации. Мне нравится эта ручка (перо). Профессор Макгонагалл (кошка) (мисс павлин) прекрасна и... чёрная и белая. Жаль, что у меня нет кошки в качестве учителя".

Сейчас Уотсон уже 29 лет, и спустя годы она призналась, что съёмки в "Гарри Поттере" буквально выдернули её из школьной жизни. А последующая слава настолько вскружила голову, что Эмма потеряла связь с реальностью.

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