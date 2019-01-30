Старик, которого Гвинет Пэлтроу сбила на лыжном склоне, требует от неё $3,1 млн

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Старик, которого Гвинет Пэлтроу сбила на лыжном склоне, требует от неё $3,1 млн

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72-летний Терри Сандерсон из Юты требует компенсацию от Гвинет Пэлтроу, которая в 2016 году столкнулась с ним на горном склоне, сообщает Daily Mail. По словам мужчины, в результате столкновения он получил перелом четырёх рёбер и сотрясение мозга.

Терри Сандерсон рассказывает, что Гвинет Пэлтроу каталась на лыжах в Дир-Вэлли вместе со своим инструктором. В какой-то момент актриса потеряла управление и врезалась в старика. От удара Терри Потерял сознание, а Пэлтроу продолжила кататься.

Я слышал истерический крик и мгновенно получил удар в спину

Терри Сандерсон

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/" target="_blank">gwynethpaltrow</a></p>

Актриса так и не подошла к сбитому мужчине и вскоре после случившегося покинула склон. А инструктор актрисы подошёл к Терри лишь для того, чтобы сообщить, что он сам виноват в столкновении. При этом ни Пэлтроу, ни её инструктор не обратились к лыжному патрулю, и старик остался на снегу совершенно один.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/" target="_blank">gwynethpaltrow</a></p>

Когда Терри Сандерсон добрался до медицинской помощи, он выяснил, что в результате столкновения получил перелом четырёх ребер и сотрясение мозга. И вот теперь, спустя почти три года, мужчина решил потребовать компенсацию за испорченное здоровье. В сумме он оценил ущерб в 3,1 миллиона долларов. Сама Пэлтроу не оспаривает факт столкновения, но отрицает свою вину в случившемся.

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