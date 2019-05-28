47-летняя Гвинет Пэлтроу в купальнике доказала, что возраст — это просто цифра

Известная актриса выложила фото в поддержку своей новой линейки бикини, продемонстрировав плоский живот с кубиками пресса и подтянутые длинные ноги. И, конечно же, мало кто обратил внимание на сам купальник, но винить здесь кого-либо сложно.

Гвинет Пэлтроу уже давно состоит в той плеяде звёзд, которые тщательно следят за собой, делая упор на здоровый образ жизни, а не операции. По актрисе и не скажешь, но она счастливая мама двух детей, которые также ведут активный образ жизни, следуя примеру мамы, пишет Daily Mail.

Гвинет даже начала свой бизнес, открыв компанию Goop. Эта фирма проповедует здоровый образ жизни: занятия различным спортом, натуральную косметику и прочее. Актриса часто выкладывает видео о женском здоровье, о котором как-то не принято говорить. Гвинет активно занимается йогой и танцами, но не столько ради красивой фигуры, сколько для душевного спокойствия и гармонии.

Жизни актрисы можно только позавидовать — успешные бизнес- и актёрская карьеры, радующие маму дети. А прошлой осенью актриса вышла замуж за продюсера и сценариста Брэда Фэлчака. Судя по фото, которыми Гвинет делится в "Инстаграме", она добилась в жизни чего хотела и теперь живёт на полную ногу.

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