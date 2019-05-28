47-летняя Гвинет Пэлтроу в купальнике доказала, что возраст — это просто цифра

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47-летняя Гвинет Пэлтроу в купальнике доказала, что возраст — это просто цифра

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Фото © Instagram/gwynethpaltrow

Известная актриса выложила фото в поддержку своей новой линейки бикини, продемонстрировав плоский живот с кубиками пресса и подтянутые длинные ноги. И, конечно же, мало кто обратил внимание на сам купальник, но винить здесь кого-либо сложно.

Гвинет Пэлтроу уже давно состоит в той плеяде звёзд, которые тщательно следят за собой, делая упор на здоровый образ жизни, а не операции. По актрисе и не скажешь, но она счастливая мама двух детей, которые также ведут активный образ жизни, следуя примеру мамы, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/goop/" target="_blank"><strong>goop</strong></a></p>

Гвинет даже начала свой бизнес, открыв компанию Goop. Эта фирма проповедует здоровый образ жизни: занятия различным спортом, натуральную косметику и прочее. Актриса часто выкладывает видео о женском здоровье, о котором как-то не принято говорить. Гвинет активно занимается йогой и танцами, но не столько ради красивой фигуры, сколько для душевного спокойствия и гармонии.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/" target="_blank"><strong>gwynethpaltrow</strong></a></p>

Жизни актрисы можно только позавидовать — успешные бизнес- и актёрская карьеры, радующие маму дети. А прошлой осенью актриса вышла замуж за продюсера и сценариста Брэда Фэлчака. Судя по фото, которыми Гвинет делится в "Инстаграме", она добилась в жизни чего хотела и теперь живёт на полную ногу.

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