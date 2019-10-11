47-летняя Гвинет Пэлтроу снялась для глянца в одних подтяжках на голое тело

Актриса снялась для ноябрьского номера журнала Elle, не побоявшись примерить на себя довольно откровенный образ. На одном из снимков, сделанных известным модным фотографом Зои Гроссман, Пэлтроу предстала в одних брюках и подтяжках. Обнажённую грудь звезда "Железного человека" прикрыла руками и расплылась в широкой улыбке, закрыв глаза.
На всех снимках Гвинет позировала с естественным макияжем. А кое-где можно даже разглядеть морщинки у глаз, которые ничуть не портят общее впечатление. Но сама фотограф назвала именно обнажённое фото любимым из серии. Именно его разместила у себя в "Инстаграме" и Пэлтроу.
Среди подписчиков снимок произвёл фурор, набрав около 320 тысяч лайков за несколько часов. Поклонники отметили, что Гвинет практически не меняется и выглядит восхитительно, назвав актрису королевой и иконой. При этом сама Пэлтроу в интервью Elle призналась, что по-настоящему раскрыла себя и нашла своё призвание не только на актёрском поприще. По словам звезды, она реализовала себя, когда в 2008 году запустила платформу Goop — о здоровом образе жизни, поиске себя и путешествиях.
Рад, что некоторые вещи остаются неизменными
hamlinokelley
Ты идеальна, и это раздражает — шучу. Люблю тебя, ты икона
brooklyndecker
На твоём месте я бы никогда не надевала рубашку
jessicacapshaw
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