Мама ругала 15-летнего сына за онлайн-игры, а он выиграл 70 млн, став чемпионом

Джейден Эшман из Эссекса, Великобритания, разделил второе место со своим товарищем Дейвом Джонгом. Команда Lazarus участвовала в чемпионате по игре Fornite, где парню и удалось добиться внушительных результатов.

В чемпионате, который проходил в Нью-Йорке, США, приняло участие более 250 миллионов игроков, но счастливчиков оказалось куда меньше. Джейден и Дейв заняли второе место, на которое приходится выигрыш в 1,8 миллиона фунтов (около 140,5 миллиона рублей). Хоть сумму и пришлось поделить, парни ни в коей мере не остались разочарованы, пишет Daily Mail.

Общаясь с представителями СМИ, мама 15-летнего Джейдена — Лиза Доллман — призналась, что всегда не одобряла увлечение своего сына. Она старалась подтолкнуть его к учёбе, а он часами просиживал у компьютера. Однажды Лиза даже выкинула его приставку и сломала гарнитуру, но всё было бесполезно.

Она рассказала, что подготовка к поездке в США изначально пошла наперекосяк. На работе задержали зарплату, собака съела свидетельство о рождении Джейдена, были проблемы с визой — всё было против них. Но теперь семья Эшманов стала на 70 миллионов богаче.

Джейден очень простой малый, он эти деньги не станет тратить на что-то роскошное. Я его знаю, он небось просто обеспечит себя пожизненной доставкой еды на дом, чтобы можно было спокойно и дальше играть в своей комнате Лиза Доллман, мама Джейдена

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