Геймерша случайно показала лицо во время стрима, и фанаты лишились дара речи

Фанаты зачастую идеализируют своих кумиров, но в этом случае их иллюзиям суждено было грубо разбиться.

Китайская геймерша с ником 乔碧萝殿下 вела трансляции на платформе Douyu, где была довольно популярна, пишет Sohu. Однако она окружила своё имя загадкой: стримерша никогда не показывала лицо, закрывая его анимешной картинкой.

У геймершы был довольно молодой голос, она нередко показывала в роликах декольте и выкладывала в профиле фото молодой красивой девушки. Поэтому фанаты решили, что она и есть юная красотка, и отчаянно просили показать на видео своё лицо. Стримерша согласилась, но потребовала за это пожертвовать ей 100 тысяч юаней (≈ 920 тысяч руб.).

Однако заработать ей так и не удалось, а фанатов ждало крупное разочарование. Во время одного из стримов, когда поклонники скидывали ей деньги, произошёл технический сбой, и изображение, скрывающее лицо геймершы, пропало.

То, что увидели поклонники, их просто шокировало: девушка-загадка (на видео справа) оказалась зрелой женщиной. Позже блогерша всё же решилась рассказать, что ей 58, а в профиле она размещала чужие фото. Однако ей это всё же оказалось на руку — количество подписчиков увеличилось со 130 до 400 тысяч.