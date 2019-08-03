Геймерша показала, как на самом деле играют девочки, разрушив мечты всех парней

23-летняя Шэрил Лим, менеджер женской киберспортивной лиги, своим фото просто хотела повеселить немногочисленных подписчиков. И можно смело сказать, что шутка удалась на славу: за сутки к девушке пришло 7 тысяч фанатов.

О девушках в игровой сфере долгое время идут споры, и ещё больше вопросов вызывают связанные с этим различные клише. Так, Шэрил Лим устала от ярлыков, навешиваемых на девушек мужчинами зачастую по вине некоторых геймерш, и решила высмеять их на своих фото в стиле "ожидание — реальность".

Снимки девушка выложила в своём твиттере и подписала: "Как, по всеобщему мнению, играют девушки и как это происходит на самом деле". Пост в рекордно короткие сроки набрал 255 тысяч лайков и 56 тысяч репостов. И число подписчиков Шэрил возросло с 600 до 15 тысяч. Шутка так понравилась пользователям соцсети, что они принялись присылать Шэрил свои варианты.

"Как, по всеобщему мнению, играют парни и как это происходит на самом деле", — NeverKnowsBest

"Мне кажется, она бы с тобой не согласилась", — RafterMan21

Многие поддержали идею Шэрил, что пора бы парням избавляться от розовых фантазий о геймершах. И в основном те, кто старается привлечь публику внешностью, ничего собой не представляют.

Ах-ах-ах, как выгляжу я во время стрима и когда гамаю без зрителей Chibi

Боже, прекрати! Я до сих пор расстроен, что девчонки не дерутся подушками в одном белье во время пижамных вечеринок (мне жена всё рассказала, это удар в спину) Eagles Fan

Геймерша стала главным врагом своих же фанатов, кинув кота во время стрима