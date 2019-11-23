8-летняя девочка, над которой издевались в школе, оказалась умнее Эйнштейна

Этой малышке ещё нет даже 10, а показатель её интеллекта уже перевалил за 162 пункта. Для сравнения: у Эйнштейна IQ был только 160.

Восьмилетняя Адхара Перес родом из Мехико, Мексика, поражает своими умственными способностями. Хотя ещё несколько лет назад её родители и подумать не могли, что их ребёнка ждёт великое будущее. В трёхлетнем возрасте у девочки диагностировали синдром Аспергера. Из-за отклонений в развитии Адхаре было трудно общаться с другими людьми и особенно со сверстниками.

В школе над малышкой подшучивали одноклассники. А некоторые даже издевались, называя её чудачкой или психом. По словам матери, в один момент напряжение так возросло, что Адхара впала в глубокую депрессию.

Школьница отказалась ходить на занятия, а когда родители всё-таки настаивали на своём, она показывала явное отсутствие интереса, засыпая за партой прямо во время уроков.

Мама девочки Налли Санчес поняла, что её смышлёному ребёнку не место среди обычных детей. Психологи обнаружили, что у девочки чрезвычайно высокий IQ, и тогда родители начали искать подходящую школу для развития способностей маленького гения.

Так, к пяти годам Перес освоила программу начальной школы, к шести — средней. В восемь лет она уже получила свой аттестат из старшей школы. Сейчас, по сообщениям People, она получает сразу две степени онлайн: одну — в области промышленной инженерии, другую — по системотехнике.

Налли планирует отвезти дочь в Соединённые Штаты, чтобы она смогла сдать вступительные экзамены в Университет Аризоны — туда, где девочка мечтает учиться. Адхара хочет поступить на астрофизика, а потом стать космонавтом. Ну а пока, готовясь к предстоящим экзаменам, она изучает английский язык, сообщает Yucatan Times.

Блогерша, которую в Сети обозвали "слишком уродливой", утёрла нос всем обидчикам