8-летняя девочка, над которой издевались в школе, оказалась умнее Эйнштейна

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Фото © Twitter/RicardoBSalinas

Этой малышке ещё нет даже 10, а показатель её интеллекта уже перевалил за 162 пункта. Для сравнения: у Эйнштейна IQ был только 160.

Восьмилетняя Адхара Перес родом из Мехико, Мексика, поражает своими умственными способностями. Хотя ещё несколько лет назад её родители и подумать не могли, что их ребёнка ждёт великое будущее. В трёхлетнем возрасте у девочки диагностировали синдром Аспергера. Из-за отклонений в развитии Адхаре было трудно общаться с другими людьми и особенно со сверстниками.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Fundacion_EBC/status/1193955072792653824" target="_blank">Fundacion_EBC</a></p>

В школе над малышкой подшучивали одноклассники. А некоторые даже издевались, называя её чудачкой или психом. По словам матери, в один момент напряжение так возросло, что Адхара впала в глубокую депрессию.

Школьница отказалась ходить на занятия, а когда родители всё-таки настаивали на своём, она показывала явное отсутствие интереса, засыпая за партой прямо во время уроков.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1193771225224482816" target="_blank">RicardoBSalinas</a></p>

Мама девочки Налли Санчес поняла, что её смышлёному ребёнку не место среди обычных детей. Психологи обнаружили, что у девочки чрезвычайно высокий IQ, и тогда родители начали искать подходящую школу для развития способностей маленького гения.

Так, к пяти годам Перес освоила программу начальной школы, к шести — средней. В восемь лет она уже получила свой аттестат из старшей школы. Сейчас, по сообщениям People, она получает сразу две степени онлайн: одну — в области промышленной инженерии, другую — по системотехнике.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/webcamsdemexico/status/1194792216381673472" target="_blank">webcamsdemexico</a></p>

Налли планирует отвезти дочь в Соединённые Штаты, чтобы она смогла сдать вступительные экзамены в Университет Аризоны — туда, где девочка мечтает учиться. Адхара хочет поступить на астрофизика, а потом стать космонавтом. Ну а пока, готовясь к предстоящим экзаменам, она изучает английский язык, сообщает Yucatan Times.

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