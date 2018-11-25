Географическое порно. 10 самых необычных и странных карт, обнаруженных в Сети

Направления работорговли, которая велась через Атлантический океан. Чем толще линия, тем больше рабов было вывезено
"Карта воды". В 1942 году океанолог Ательстан Спилхауз по-новому взглянул на изображение поверхности Земли, сделав акцент на том, как связаны океаны
Картограмма населения Земли, выполненная 8-летней школьницей
Где в США происходили лесные пожары
Страны со значением валового внутреннего продукта, превышающим 1 триллион долларов
Африка больше, чем вы думаете
Планы развития Московского метрополитена
Мировая карта миллиардеров
Карта мира, в котором существуют только страны, не имеющие выхода к морю
Минутка юмора. Карта самых культурных регионов Австралии (обозначены фиолетовым цветом)
Австралия — фейк, а Финляндия — море. Пользователи Сети снова не верят географии
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