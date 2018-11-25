Географическое порно. 10 самых необычных и странных карт, обнаруженных в Сети

Участники сообщества Reddit.com выкладывают в ветку MapPorn редкие географические карты. А вы знаете, как бы выглядел мир, если бы в нём были только страны, не имеющие выхода к морю? Или где живёт больше всего миллиардеров? Это нужно видеть.

Направления работорговли, которая велась через Атлантический океан. Чем толще линия, тем больше рабов было вывезено

"Карта воды". В 1942 году океанолог Ательстан Спилхауз по-новому взглянул на изображение поверхности Земли, сделав акцент на том, как связаны океаны

Картограмма населения Земли, выполненная 8-летней школьницей

Где в США происходили лесные пожары

Страны со значением валового внутреннего продукта, превышающим 1 триллион долларов

Африка больше, чем вы думаете

Планы развития Московского метрополитена

Мировая карта миллиардеров

Карта мира, в котором существуют только страны, не имеющие выхода к морю

Минутка юмора. Карта самых культурных регионов Австралии (обозначены фиолетовым цветом)

Австралия — фейк, а Финляндия — море. Пользователи Сети снова не верят географии