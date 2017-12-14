Полицейский, который первым пришёл на помощь при теракте 9/11, покончил с собой

Читайте также

Полицейский, который первым пришёл на помощь при теракте 9/11, покончил с собой

11
61-летний Дуглас Гринвуд из Саффолка, округа в Нью-Йорке, был одним из первых, кто пришёл на помощь людям во время трагедии 9/11.

Дуглас работал нью-йоркским полицейским 14 лет назад, но во время трагедии 9/11 его лёгкие сильно пострадали и болели на протяжении всей оставшейся жизни, пишет New York Post.

<p>Дуглас Гринвуд покончил с собой на 61-м году жизни из-за болезни лёгких</p>

Дуглас командовал 40 полицейскими на нулевом километре, которые искали тела во время теракта во Всемирном торговом центре.

Он мог бы сидеть в машине, ведь был начальником. Но вместо этого Дуглас вместе с подчинёнными ходил по всем этим развалинам и занимался грунтовыми работами без маски, ведь ему всегда нужно было быть на связи по рации

товарищ Дугласа и детектив Ральф Фридмен

<p>Дуглас Гринвуд работал без масок в развалинах ВТЦ — искал погибших и части тел погибших во время теракта людей</p>

Три года спустя он уволился из полиции по состоянию здоровья. Позже он открыл свою пиццерию на Бликер-стрит Bleecker Street Pizza. Дуглас рассказывал, что его мать была итальянкой и именно она передала ему секретные рецепты.

Последние 10 лет Дуглас не мог спать без кислородного баллона. Многочисленные операции, процедуры и санатории на лечебных водах не намного улучшили его состояние. Он жаловался товарищам на боль в груди и грозился убить себя, когда жизнь станет невыносимой.

Он утверждал, что рано или поздно сделает это на протяжении пяти последних лет

друг Дугласа и фотограф New York Post Кевин Маккорник

<p>Дуглас Гринвуд посвятил оставшееся десятилетие своей жизни своей пиццерии</p>

Он очень гордился своей пиццерией. Иногда он притворялся посетителем и подслушивал, что говорят гости о его продуктах. Это была его вторая жизнь

товарищ Дугласа и детектив Ральф Фридмен

Дуглас покончил с собой у входа в любимый парк Greenlawn в Нью-Йорке.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!