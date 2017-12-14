Полицейский, который первым пришёл на помощь при теракте 9/11, покончил с собой

61-летний Дуглас Гринвуд из Саффолка, округа в Нью-Йорке, был одним из первых, кто пришёл на помощь людям во время трагедии 9/11.

Дуглас работал нью-йоркским полицейским 14 лет назад, но во время трагедии 9/11 его лёгкие сильно пострадали и болели на протяжении всей оставшейся жизни, пишет New York Post.

Дуглас командовал 40 полицейскими на нулевом километре, которые искали тела во время теракта во Всемирном торговом центре.

Он мог бы сидеть в машине, ведь был начальником. Но вместо этого Дуглас вместе с подчинёнными ходил по всем этим развалинам и занимался грунтовыми работами без маски, ведь ему всегда нужно было быть на связи по рации товарищ Дугласа и детектив Ральф Фридмен

Три года спустя он уволился из полиции по состоянию здоровья. Позже он открыл свою пиццерию на Бликер-стрит Bleecker Street Pizza. Дуглас рассказывал, что его мать была итальянкой и именно она передала ему секретные рецепты.

Последние 10 лет Дуглас не мог спать без кислородного баллона. Многочисленные операции, процедуры и санатории на лечебных водах не намного улучшили его состояние. Он жаловался товарищам на боль в груди и грозился убить себя, когда жизнь станет невыносимой.

Он утверждал, что рано или поздно сделает это на протяжении пяти последних лет друг Дугласа и фотограф New York Post Кевин Маккорник

Он очень гордился своей пиццерией. Иногда он притворялся посетителем и подслушивал, что говорят гости о его продуктах. Это была его вторая жизнь товарищ Дугласа и детектив Ральф Фридмен

Дуглас покончил с собой у входа в любимый парк Greenlawn в Нью-Йорке.