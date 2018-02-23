Полицейский не умел плавать, но нырнул в ледяную воду и спас парня (видео)

Офицер полиции Большого Манчестера Мохаммед Надим совершил героический поступок во время обхода своей территории. Проходя мимо реки Ирвелл, он случайно заметил там тонущего парня.
Недолго думая Надим бросился в ледяную воду на помощь утопающему, не сняв при этом свой тяжёлый бронежилет. К слову, плавать офицер не умел до этого происшествия, а спасение было зафиксировано на служебную камеру офицера.
Мне некогда было думать о том, что я не умею плавать, а пока я бы снимал своё обмундирование, парень мог погибнуть. Я каким-то чудом смог доплыть до него и вытащить на берег
Мохаммед Надим
На место была вызвана служба спасения, которая отвезла обоих мужчин в больницу. После тщательного обследования врачи заявили, что жизни пациентов ничего не угрожает.
- Популярные
- По времени