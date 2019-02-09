Маленький пёс на большой войне. Как пропавший терьер стал героем Второй мировой

Во времена Второй мировой войны на побережье Новой Гвинеи американский солдат Эд Дауни нашёл маленькую собаку. Он услышал, как она скулила в соседнем окопе. Оттуда на него уставилась пара тёмных глаз, которые казались непропорционально большими для тщедушного тельца, покрытого мокрой свалявшейся шерстью. Именно этому испуганному зверю суждено было стать настоящим героем — "лечебным" псом.

Дауни не очень любил собак, поэтому отдал йоркширского терьера своему сослуживцу Уильяму Винну, с которым вместе делил палатку. Винн сразу же дал четверолапому из-за его серо-голубой шёрстки кличку Смоки (Smoky — с англ. "дымчатый"), пишет nypost.com.

Она была такой маленькой, просто невероятно. Стоя, она поднялась не выше ботинка Винна. А её глаза поразили его наиболее сильно. Глубокие, янтарно-коричневые, с огоньком, они говорили о врождённой преданности и сообразительности Дэмиен Льюис, автор книги о Смоки

Винн начал дрессировать своего нового питомца, обучая его сначала самым простым командам вроде "Сидеть" и "К ноге", а потом артистичный пёс научился претворяться мёртвым при виде пистолета. И постепенно покорил сердца всего отряда, из отдушин у которого были радио и игра в софтбол. А как выяснилось, пёс отлично ловил мяч. Винн даже сделал фото малышки Смоки, которое послал на конкурс на лучший талисман команды.

Но поворот в судьбе маленькой собачки наметился, когда её хозяин попал в госпиталь с лихорадкой. Именно там стало известно, что Смоки, дежурившая у постели больного солдата, выиграла конкурс. И медсёстры попросили разрешения показать прославившуюся собачку другим пациентам, которых она навещала, пока Винни не выписали. А много лет спустя её признали первой собакой-терапевтом.

Затем за плечами у хрупкого терьера оказалось немало храбрых поступков. Например, когда во время ожесточённых боёв центр связи отряда был повреждён, чтобы его починить, нужно было протянуть провод по подземной трубе длиной 20 м. Сами солдаты сделать этого не могли, так как стали бы лёгкой мишенью для врага. И тут на помощь пришла Смоки. К ней привязали провод, и собака, рискуя собственной жизнью, выполнила задание и спасла отряд.

По окончании войны, когда солдаты возвращались домой, им не разрешали брать с собой животных. Но Винн не мог оставить друга и тайно пронёс на корабль в кислородной маске. Смоки умерла в 1957 году. И после выхода некролога жене Винна позвонила женщина, которая рассказала, что в 1944 году работала медсестрой и потеряла терьера в Новой Гвинее. И, скорее всего, Смоки и есть её Рождество.