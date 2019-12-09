Сильные духом. Герои, чью жизнь изменило инвалидное кресло

9 декабря, в день принятия Декларации о правах инвалидов, Лайф встретился с теми, кто в сложных жизненных обстоятельствах проявил железную волю, а не пал духом.

Потомственный лётчик Валерий Бурков лишился обеих ног, подорвавшись на мине в Афганистане. Железная воля помогла Герою Советского Союза не опустить руки и обрести себя: в разные годы он занимался бизнесом, писал песни, даже был советником президента. Выдержав все испытания судьбы, полковник авиации обрёл веру и принял монашеский постриг.

А Иван Котельников прошёл войну с боевиками на Северном Кавказе, но перед самым отъездом на задании подорвался на фугасе. После ампутации правой ноги он не пал духом и ещё три года прослужил в спецназе. Теперь он играет в профессиональный хоккей. Держаться в строю ему помогают жена и двое детей.