Горшочек, не вари. Почему Госавтоинспекция вводит мораторий на правила

Эксперты уверены, что инициировать изменения в ПДД будут другие ведомства, и предлагают в принципе это запретить.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что ГИБДД может ввести мораторий на внесение изменений и поправок в Правила дорожного движения. Отметим, что распространяется он только на МВД.

— Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — цитирует ТАСС руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

При этом он отметил: не исключено, что другие ведомства будут предлагать поправки. Или правительство может дать поручение их разработать.

Глава ГИБДД Михаил Черников подчеркнул, что постоянно меняющиеся ПДД в большей степени до населения не доводятся. Причём даже будущие водители порой просят читать курс об изменениях в правилах. Итак, изменится ли что-то после введения моратория со стороны ГИБДД.

А что было хорошего?

Председатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук отметил, что за последние годы не помнит изменений в ПДД со стороны Госавтоинспекции, которые реально бы принесли пользу, например, ему как автовладельцу.

— Они, по-моему, ничего хорошего в последнее время и не инициировали. В том году шипы вернули обратно, в этом отменяют. Ввели термин "электроавтомобили", парковки для электроавтомобилей. Это очень важно для жителей России. Особенно дальше Урала. Олимпийские были поправки в Сочи для Олимпийского транспорта… — прокомментировал он Лайфу.

Кроме того, Форманчук напомнил, что США ездят по правилам 50-х годов. Специалист усомнился, что в принципе была необходимость вносить десятки изменений с тех пор.

— Меня Правила дорожного движения устраивали и в 90-х годах. Я не считаю, что с тех пор надо было вносить 40 изменений. Они были нормальные. Да и в Советском Союзе как-то ездили, — сказал эксперт.

При этом он отметил, что Правила дорожного движения охватывают не только деятельность ГИБДД, но и многие другие сферы жизни. Поэтому нововведения вполне может предложить и кто-то другой. И, вероятно, будет это делать. Так что принципиальных изменений ожидать приходится едва ли.

А, может, вообще остановимся?

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто предложил в принципе пока повременить с идеей дополнять Правила дорожного движения.

— Вносят регулярно, я так прикинул, от 5 до 10 изменений каждый год разной степени серьёзности. В любом случае, изменений много, и многие изменения проходят мимо, мы даже не понимаем, зачем это, кто, а кто-то вообще и не знает о том, что такие изменения произошли, — отметил Моржаретто.

По словам эксперта, некоторые нововведения появляются на перспективу. К примеру, новые правила оформления ДТП. Напомним, согласно им водители смогут зарегистрировать аварию без полицейских, даже если у них разные взгляды на то, кто виноват. Нужно составить схему произошедшего, узнать данные очевидцев и позвонить в ГИБДД. Далее правоохранители, как предполагается, предложат подъехать на ближайший пост ДПС или в отделение. Фиксировать повреждения же предполагается с помощью видеорегистратора. Запись передаётся страховщикам.

— Со знаками у нас тоже тяжело, их 230 примерно, и многие дублируют друг друга. Если даже опытного водителя расспросить, он, наверное, некоторых знаков и не видел никогда и не знает. Потому что некоторые знаки появляются в правилах, а на улицах их нет. То есть работа идёт над правилами, но она идёт как-то бессистемно, — отметил он.

Моржаретто предложил ввести некий мораторий на обновления в принципе для всех ведомств. А тем временем собрать группу специалистов по дорожному движению, юристов, которые бы провели подробный анализ всех изменений за последнее время и предложили, например, исключить лишние или неиспользуемые правила.