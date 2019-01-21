Понаехали тут. Регистрацию машин привяжут к месту жительства владельца

С 4 августа этого года в силу вступит новый закон "О государственной регистрации транспортных средств", а вместе с ним — и нововведение, согласно которому при постановке автомобиля на учёт в подразделении ГИБДД автовладелец сможет получить номер только того региона, в котором имеет постоянную регистрацию по месту жительства.

Во сколько обойдётся и куда идти?

Заставлять автовладельцев ехать, скажем, из Москвы к себе в Норильск, чтобы поставить там машину на учёт, никто не будет. Это, как и раньше, можно сделать в любом региональном подразделении ГИБДД. Однако регион на номере машины будет указан тот, где зарегистрирован её владелец.

При этом ГИБДД не будет выдавать сами знаки, а только присваивать номера, говорится в документе.

— Госавтоинспекция выпишет свидетельство о регистрации, которое даст право заказать номер самостоятельно в организации по их производству, — пояснил Лайфу независимый автоэксперт Антон Максимов. — Автомобилистов ждут затраты на госпошлины при регистрации, а также расходы на изготовление номеров, которые будут делать коммерческие организации, уполномоченные ГИБДД. Сама инспекция эти плашки больше выдавать не будет. В зависимости от региона сегодня цена может варьироваться от 700 рублей и выше — зависит от организации и региона. Дальше, думаю, ещё поднимут цены.

Если владелец купил машину в Москве, а сам зарегистрирован в Подмосковье, он будет обязан получить новые номера с кодом Подмосковья. Плюс ещё рублей 500 придётся заплатить госпошлину за выдачу свидетельства о регистрации автомобиля.

Мошенники, такси и контроль над водителями

В ГИБДД объясняют, что эти старые-новые меры помогут лучше учитывать рост автопарка в регионе, а также анализировать и прогнозировать развитие транспортной ситуации в отдельном субъекте страны. Эксперты также отмечают, что в России с появлением возможности регистрации по всей стране — в любом её регионе — возникли и новые мошеннические схемы. Появилось, например, очень много так называемых машин-двойников, — говорит автоэксперт Центра правовых экспертиз "Главная дорога" автоюрист Константин Юрков.

— После того как разрешили регистрировать машины в любом регионе, расплодились машины-двойники, которые зарегистрированы на другом конце России, а человек там, например, никогда не был. Или вообще не знает, что это за машина. А потом приходят штрафы, иски по ДТП. Скажу по практике, такие случаи участились, — рассказал Константин Юрков. — Многие обращались с такими проблемами к юристам и в полицию. Часто выяснялось, что ГИБДД далеко от дома, где проживает автовладелец, регистрировала точно такой же автомобиль, такой же марки, такого же цвета и причём на него!

Нововведение, основанное на прежнем опыте регистрации по прописке, избавит от таких неприятных нюансов. По словам, автоюриста Константина Юркова, старая схема учёта не позволяла провернуть такое.

Говоря о различных махинациях с регистрацией номеров машин, президент Московского транспортного союза Юрий Свешников отметил, что возврат к учёту номеров авто по месту прописки владельца поможет избежать массовой регистрации автомобилей московского такси в регионах, которую как раз сейчас фиксируют.

— Я вхожу в рабочую группу по подготовке законопроекта о такси. У нас участились случаи массовой регистрации номеров такси в различных районах, отдалённых от Московского региона. Возникает вопрос: где тогда водитель проходит предрейсовый медицинский и технический осмотр, если у него все корни в каком-то далёком регионе? Как можно в таком случае обеспечить безопасность и качество перевозки пассажиров? А это требование чётко прописано в 20-й статье 196-го федерального закона "О безопасности дорожного движения".

По словам Юрия Свешникова, сейчас Министерство транспорта Московской области массово выдаёт разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, зарегистрированным в этом регионе. При этом есть соглашение Москвы и Подмосковья о взаимном признании таких разрешений на территории обоих субъектов Российской Федерации. А значит, водители могут ездить без медосмотра и на неисправном авто по Москве и Московской области, подвергая опасности пассажиров. Новые правила устранят эту проблему.

Независимый автоэксперт Антон Максимов, напротив, не видит особой пользы в регистрации машин по месту жительства владельца. Полагая, что этим возвратом к старой системе ГИБДД хочет получить больше контроля за водителями, а Минфин — большую пошлину в бюджет. Для этого и вводятся такие ограничения, уверен эксперт.

— Иных каких-либо полезных для граждан и страны последствий эта норма иметь не будет. Миллионы российских автомобилистов столкнутся с очередными сложностями при постановке авто на учёт, а также с дополнительными затратами, — полагает Антон Максимов.

Автоэксперты считают, что для автовладельцев мало что изменится. А властям будет удобнее учитывать и контролировать автомобили. В ГИБДД говорят, что нововведение продиктовано необходимостью более точного учёта и прогнозирования развития регионов, а также "состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности".