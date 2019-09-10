В новых ПДД молодым не место. На мотоцикл — с 20 лет

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", согласно которым права на некоторые категории управления транспортом придётся получать поэтапно.

Последняя реформа аналогичного масштаба была проведена пять лет назад. Тогда отменили экзамены экстерном, увеличили количество категорий до десяти, а водителей-мигрантов обязали получать российские права.

Права категории A — для тяжёлых мотоциклов только с 20 лет Причём для этого у водителя должен быть двухлетний опыт вождения более лёгких мотоциклов (категория 2А) Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Раньше такие права можно было получить в 18 лет. Однако, если будущему водителю исполнилось 24 года, стаж А2 для получения прав А не понадобится.

Новая категория А2 для водителей лёгких мотоциклов — с 18 лет Такая категория рассчитана на владельцев мотоциклов с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт Фото © Pixabay

Есть и технические ограничения — соотношение максимальной мощности к разрешённой максимальной массе не должно превышать 0,2 киловатта на килограмм.

Права категории C и D — только при наличии стажа В Права на вождение автобуса или грузовика теперь можно получить, только если у вас есть стаж управления легковым автомобилем Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Увеличится возраст для получения прав на вождение грузовика и автобуса Для того чтобы получить права категории C, водителю должно исполниться 24 года, для получения категории D — 21 год Фото © Shutterstock

Можно без экзаменов получить право на вождение легковушки с тяжёлым прицепом Наличие прав CЕ или DЕ автоматически подтверждает право на вождение автомобилей BE при наличии прав категории B Фото © Shutterstock

Открытая категория СЕ также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории DЕ при наличии категории D.

Пьяницам придётся подождать Те, кто попался за рулём в нетрезвом виде, смогут получить доступ к экзаменам лишь через год после изъятия прав Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев