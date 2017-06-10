Митинг на Сахарова снимут с помощью уникальной технологии

На митинге 12 июня на проспекте Академика Сахарова будет снята гигапиксельная панорама.

12 июня на проспекте Сахарова пройдёт митинг, организованный Фондом борьбы с коррупцией. Во время акции будет использована уникальная технология проекта "Гигарама", которая позволит увидеть на одной фотографии всех, кто пришёл на митинг, и оценить его масштаб.

Почти каждый митинг оппозиции сопровождается спорами, сколько человек пришло на акцию. Разница при подсчётах участников акции зачастую достигает десятков тысяч человек. При съёмке гигапиксельной панорамы все вопросы о количестве людей, пришедших на митинги, отпадут сами собой.

Суперразрешение такой панорамы (более 20 млн пикселей) позволяет рассмотреть на фото всё, даже мелкие детали и лица. А интегрированный в панораму инструмент "снапшот" позволяет любому найти на ней себя, друга, знакомого или любой понравившийся фрагмент, сделать снимок и опубликовать его в любой из социальных сетей.

Проект "Гигарама" первым в России применил технологию гигапиксельной фотосъёмки на новостных событиях и как средство коммуникации людей, объединённых общим событием или тематикой.

Например, одна из первых работ проекта "Гигапиксельная панорама" — шествие "Бессмертный полк" — стала самым цитируемым в соцсетях журналистским материалом за май.

Проект "Гигарама" — уникальный проект, в России никто сегодня не использует технологию гигапиксельной съёмки для освещения крупных мероприятий. Да и в мире таких проектов единицы. Технологию панорамной съёмки применили во время инаугурации Дональда Трампа.