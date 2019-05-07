Виртуальное паломничество в храм Воскресения в Иерусалиме в проекте "Гигарама"

Соверши виртуальное паломничество с Лайфом и "Гигарамой". Мультимедийное веб-приложение позволит почувствовать атмосферу храма Воскресения в Иерусалиме. Не выходя из комнаты, вы сможете увидеть схождение Благодатного огня, пройти путь с паломниками из Святой Земли и узнать всё об одной из самых важных традиций православного христианства — легко. Начнём?

Великая суббота Специальный VR-проект Гигарамы Загрузить

"Гигарама" — уникальный проект, в России никто сегодня не использует технологию гигапиксельной съёмки для освещения крупных мероприятий.

Так, ранее "Гигарама" опубликовала гигапиксельную съёмку с главного пепелища XXI века — собора Парижской Богоматери.