Виртуальное паломничество в храм Воскресения в Иерусалиме в проекте "Гигарама"

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Виртуальное паломничество в храм Воскресения в Иерусалиме в проекте "Гигарама"

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Соверши виртуальное паломничество с Лайфом и "Гигарамой". Мультимедийное веб-приложение позволит почувствовать атмосферу храма Воскресения в Иерусалиме. Не выходя из комнаты, вы сможете увидеть схождение Благодатного огня, пройти путь с паломниками из Святой Земли и узнать всё об одной из самых важных традиций православного христианства — легко. Начнём?

Великая суббота Специальный VR-проект Гигарамы

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"Гигарама" — уникальный проект, в России никто сегодня не использует технологию гигапиксельной съёмки для освещения крупных мероприятий.

Так, ранее "Гигарама" опубликовала гигапиксельную съёмку с главного пепелища XXI века — собора Парижской Богоматери.

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
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