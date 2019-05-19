Вечер в хату. Экскурсия по камере Мамаева в "Бутырке"
Коллаж © LIFE. Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев
Лайф приглашает на виртуальную экскурсию в московский следственный изолятор № 2, более известный как "Бутырка", где с октября прошлого года сидят нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев. Недавно футболистам вынесли приговоры за две драки: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Не исключено, что отбывать срок они останутся в СИЗО. У вас есть уникальная возможность осмотреть каждый уголок камеры, где содержится Мамаев.
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