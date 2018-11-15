Кошатнице пожизненно запретили заводить животных, после того как вскрыли её дом

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Кошатнице пожизненно запретили заводить животных, после того как вскрыли её дом

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Полицейским едва удалось проникнуть внутрь, так как большое количество фекалий заблокировало заднюю дверь.

Кошатнице, которая жила в страшной нищете, пожизненно запретили держать у себя животных, после того как в её доме были найдены четыре мёртвые кошки. Жилище Николы Лиссимор было в таком плохом состоянии, что внутри завелись блохи, а огромное количество фекалий мешало открыть заднюю дверь, сообщает Daily Mail.

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В доме также находилось 10 живых кошек, но в крайне тяжёлом состоянии. У большинства из них было обезвоживание и другие проблемы со здоровьем. В итоге, когда 49-летняя Никола предстала перед судом, она признала себя виновной в жестоком обращении с животными.

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Когда полиция подошла к задней двери, то не смогла открыть её из-за большого количества фекалий позади неё. И когда нам удалось войти, то в нос ударил резкий запах, из-за которого мы почувствовали рвотные позывы

Представитель полиции

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Выживших кошек отдали в приют, где в настоящее время они идут на поправку. Некоторые из них даже нашли себе новых хозяев.

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Николу приговорили к 12 неделям тюремного заключения и 100 часам общественных работ. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере £415.

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