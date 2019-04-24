Капитан Марвел проверила возможности Audi накануне новых "Мстителей" — видео

В преддверии выхода последней части франшизы "Мстители" актриса Бри Ларсон сделала совместное видео с производителем авто.

25 апреля состоится мировая премьера фильма "Мстители: Финал". Спонсором ленты стала автомобильная марка Audi, которая привлекла к новому рекламному видео актрису Бри Ларсон (она играет персонажа Капитан Марвел).

В опубликованном видео Марвел узнает об изменениях, которые произошли на Земле с 90-х годов. В частности, появилась машина Аudi E-Tron. Видео не только рекламирует автомобиль, но и фильм "Мстители: Финал".

Напомним, в России фильм будут показывать с 29 апреля. Что же касается Audi, то это авто уже появлялось в фильмах про супергероев — на Audi R8 ездил Железный человек.