Самый милый убийца кошек. Как Уилл Смит отнял у мира продолжение "Альфа"

В среду в возрасте 75 лет умер Макс Райт, актёр, известный прежде всего по роли в широко известном в России американском ситкоме "Альф". Райт сыграл одного из главных героев — отца семейства Вилли Таннера, которое приютило инопланетянина. По случаю смерти главы киносемейства Лайф вспоминает, чем ещё отметился в истории Макс Райт, и, конечно же, как создавался, ярко горел и быстро погас культовый сериал "Альф", с которым знаком, наверное, каждый россиянин старше 20 лет.

Помимо "Альфа" Макс Райт снялся во многих других фильмах и сериалах, самыми известными из которых являются картины "Весь этот джаз", "Свой в доску", "Хватай и беги" и, конечно же, телешоу "Друзья". В последнем Райт продержался первые два сезона: он исполнил роль владельца "Центральной кофейни". Едва ли героя Райта можно назвать примелькавшимся, но многие могут его помнить за то, что он уволил Фиби за плохое пение.

Райт был ещё и театральным актёром. В 1998-м его номинировали на премию "Тони" Причём за роль Павла Лебедева в чеховской пьесе "Иванов". Ещё Райта помнят по бродвейской постановке "Вишнёвого сада" Фото © AP Photo / Nick Ut

В сериале "Альф", по мнению шоураннеров, Макс был если не самым, то точно одним из лучших. "Макс заставлял нас забыть, что Альф — это кукла", — сказал в одном из интервью Том Пэтчетт, продюсер сериала.

Райт имел небольшие проблемы с законом. В 2000 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2003-м был арестован за это же повторно.

Макс Райт — не первая звезда культового ситкома, которая ушла из жизни Ровно два года назад в возрасте 76 лет умер Михай Месарош, актёр-лилипут, который играл самого Альфа Фото © Wikipedia

В английской версии название шоу короче — ALF. Это аббревиатура Alien Life From ("чужеродная форма жизни"). Так его прозвало семейство Таннеров. Сам же мелмакианец прекрасно говорил на английском и представлялся вполне себе человеческим именем — Гордон Шамуэй. А ещё он любил кошек. На завтрак, обед или ужин.

После выпуска пилотного эпизода руководители телеканала NBC хотели заменить Макса Райта на другого актёра. Однако шоураннеры отстояли Райта, указывая на неповторимую синергию между актёром и инопланетянином.

Михай Месарош ходил в костюме Альфа только в первом сезоне Дальше использовалась марионетка. В движение она приводилась кукольниками, сидящими под сценой Кадр из сериала "Альф" © "Кинопоиск"

Из-за этого полы всех декораций были в дырах, что доставляло много хлопот всей съёмочной группе. Однажды в одно из отверстий упала Энн Шедин, исполнительница роли Кейт Таннер.

Но больше всех страдали именно марионеточники. Они по несколько часов в день стояли с поднятыми руками. Дабы облегчить страдания кукольников, на площадке всегда дежурили массажисты.

Над анимацией Альфа постоянно работало минимум три человека Один управлял правой рукой и отвечал за озвучку. Второй — управлял левой рукой. Третий — бровями Кадр из сериала "Альф" © "Кинопоиск"

Несмотря на то, что в последствии Райт отлично вписался в каст, он был сильно недоволен работой над сериалом. Макса возмущало, что лучшие строчки достаются кукле, а не его персонажу. Также он часто жаловался, что ему тяжело даются съёмки.

Снявшись в последней сцене последней серии последнего сезона "Альфа", Макс молча ушёл с площадки и больше ни с кем из коллег не виделся.

Изначально планировалось 5 сезонов "Альфа". Но всё закончилось на 4-м И виной тому, как ни странно, не сложный характер Райта, а, внезапно, Уилл Смит Фото © Pixabay

Руководство NBC рискнуло и отказалось от стабильного сериала в пользу нового шоу "Принц из Беверли-Хиллз", в котором главную роль сыграла восходящая звезда большого кино Уилл Смит.

Но на этом история "Альфа" не закончилась. В 1996 году на канале ABC вышел телефильм "Проект "Альф", который логично завершает сюжет сериала.

И у "Альфа", вероятно, большое будущее В мае 2018-го студия Warner Bros. объявила о начале работы над новым одноимённым проектом Кадр из сериала "Альф" © "Кинопоиск"

Впрочем, шоу сразу попало в производственный ад. Уже через полгода после анонса СМИ писали, что у нового "Альфа" проблемы, и будущее проекта под вопросом.

В России "Альфа" впервые показали аж в 1996-м на канале СТС В 1999-м 4 сезона единожды показали на ОРТ. "Альф" стал одним из первых ситкомов на российском телевидении Постер сериала "Альф" © "Кинопоиск"

Последний раз пришелец с планеты Мелмак появлялся на экранах российских телевизоров в 2018 году на телеканале СТС-Love.