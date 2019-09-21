Наркотики и секс с дельфином. Что стоит за созданием культовой игры для SEGA

На этой неделе состоялся релиз Sega Mega Drive Mini, ремейка классической игровой приставки SEGA, которая в России 90-х и нулевых по популярности не сильно уступала Dendy. В честь этого Лайф рассказывает про ECCO the Dolphin, игру для SEGA, пожалуй, с самым странным сюжетом и ещё более странным вдохновителем.

На первый взгляд, ECCO the Dolphin не кажется экстраординарной. Она, конечно, очень красивая и увлекательная по меркам своего времени, но всё это лишь атрибуты качественной игры. Странности обнажаются только тогда, когда задумываешься о том, почему главный герой — дельфин-афалина. При чём тут перемещение во времени и пришельцы? И почему имя героя пишется большими буквами, как аббревиатура? Часть ответов кроется в сюжете, внимание которому в детстве мало кто уделял. Как минимум потому, что он подавался редкими и маленькими порциями.

Про что ECCO the Dolphin?

Действие игры разворачивается где-то в Тихом океане. ECCO вместе с семьёй соревнуется в прыжках в высоту. Когда протагонисту удаётся победить, время замирает. Появляется торнадо, который засасывает друзей ECCO и добрую часть другой биомассы открытых вод. Ошарашенный ECCO мечется по опустевшему океану в поисках родни. Вскоре он встречает косатку. Она отправляет героя в Антарктиду к древнему киту по имени Большой Синий. От него ECCO узнаёт, что вихри, подобные тому, что засосал его родню, случаются каждые 500 лет. За подробностями главный герой плывёт к самому древнему существу на планете, которое имеет форму спирали ДНК, — Астериту.

Астерит хочет помочь дельфину, но не может. Загадочное создание просит ECCO вернуться в прошлое и отнять у молодого Астерита фрагмент своего тела, которого не хватает Астериту в настоящем. Дельфин отправляется в Атлантиду, где находит машину времени и библиотеку с рисунками на стенах. Последние рассказывают, что великие торнадо — это атаки инопланетной расы вортекс. Давным-давно вортексы истощили водные ресурсы своей планеты, поэтому прилетают за ними на Землю. ECCO отправляется на 55 миллионов лет назад, в прошлое, бьётся с молодым Астеритом, добывает артефакт и возвращается в настоящее.

Уже восстановленное древнее создание усиливает сонар ECCO, превращая его в смертоносное оружие. После апгрейда афалина снова плывёт к машине времени и с её помощью возвращается к моменту, с которого началась игра. Теперь уже следом за роднёй прыгает в вихрь и отправляется на корабль вортексов. Плавая по коридорам, оформленным в стиле Ганса Руди Гигера, создателя ксеноморфов из фильма "Чужой", ECCO находит королеву инопланетной расы и расправляется с ней.

Боже, ну и бред. Авторы игры точно что-то употребляли

Разработчик ECCO the Dolphin Эд Аннунциата действительно кое-чем вдохновлялся. Но не наркотическими трипами. Во всяком случае, не своими. А научными работами американских исследователей.

В 2012 году во время общения с поклонниками в Интернете Аннунциату спросили, употреблял ли он ЛСД, работая над игрой. Эд ответил : "Я никогда не принимал ЛСД. Но я читал много книг Джона Каннингема Лилли". Этот факт так и остался бы незамеченным, если бы в 2015 году журналист Vice Том Джонс не задался вопросом: что, чёрт возьми, происходит в ECCO the Dolphin? Почему эта милейшая игра про дельфинов сводится к битве с ужасными монстрами на космическом корабле? Именно Джонс указал миру на связь игры с крайне необычными экспериментами американцев над дельфинами, которые возглавлял Джон Лилли.

В 60-х годах Правительство США всерьёз озаботилось потенциальным вторжением инопланетян. Чтобы хоть как-то подготовиться к визиту пришельцев, NASA поручило нейробиологу Джону Лилли и натуралисту Маргарет Хоу Ловат расшифровать язык дельфинов. Логика NASA была такой: если сможем понять дельфинов с их совершенно иной системой коммуникации, то будут шансы найти подход и к инопланетянам. Миссия учёных провалилась. Главным достижением исследователей стало то, что они научили единственного представителя бутылконосых издавать булькающие звуки, отдалённо напоминающие слова "привет, Маргарет". Ну и то, что Ловат научилась удовлетворять сексуальные потребности самцов.

Хотя сам Лилли в одной из своих книг утверждает, что всё же смог установить контакт с другим видом. Что сводило его с ума, поскольку дельфины "слишком быстро общались" и генерировали "очень большой поток информации". Маленькая деталь: общаясь с афалинами, Джон находился под воздействием ЛСД.

С дельфинами всё понятно. Но что значит ECCO?

Неэффективный проект Джона Лилли по изучению языка дельфинов закрыли. Но идея о пришельцах не покинула исследователя. Он продолжил экспериментировать с психоделиками и искать связь с инопланетянами во время трипов. К началу 70-х учёный начал страдать от постоянных приступов мигрени. Один из коллег Лилли порекомендовал полечиться кетамином, мощнейшим галлюциногеном. Мигрень прошла, но расставаться с наркотиком Джон не захотел. Он почувствовал в кетамине большой потенциал. Учёный продолжил употреблять наркотик, а для пущего эффекта следил за галлюцинациями в камере сенсорной депривации.

Цель, по словам нейробиолога, была достигнута. В 1974 году он заявил, что вышел на связь с некой иерархической группой космических сущностей. Подразделение группы, приставленной к нашей планете, называлось Earth Coincidence Control Office (ECCO), что на русский переводится примерно как "Земная служба контроля совпадений". По словам Лилли, это дружелюбная раса, которая миллионы лет следила за сохранностью органической жизни на Земле.

Игра, вдохновлённая такой ерундой, просто не могла стать успешной?

Отнюдь. Судя по всему, в 1992 году никто не задумывался о крайне странном бэкграунде ECCO the Dolphin. По версии игровых СМИ, история о том, как дельфин спасал Землю от инопланетян, занимает 24-ю строчку в списке лучших игр для Mega Drive.