Хэллоуин для взрослых. 6 фильмов, после которых можно умереть от страха

Хэллоуин обычно отмечается 31 октября. Однако в 2019 году эта дата выпадает на будний день. Поэтому многие отметят этот праздник уже в предстоящие выходные. Главными атрибутами Хэллоуина являются страх и ужас. А как проще всего напугать себя и своих друзей? Правильно. Посмотреть забойный и небанальный ужастик. Лайф решил рассказать именно о таких фильмах.

Последние лет эдак пять в кинематографе наблюдается ренессанс хорроров. Появляются ужастики, которые полагаются не только и не столько на скримеры, сколько на другие художественные приёмы. Многие кинокритики обозначают новую волну страшилок термином "новое странное" (new weird). Неформальное же название этого поджанра — "интеллектуальные ужасы" (или просто "вирд").

Какого-то короткого и ёмкого определения у "вирда" нет. Поскольку жанр этот относительно молодой и у него довольно размытые границы. В то же время существует ряд атрибутов и закономерностей, присущих "новому странному". Перво-наперво такие фильмы стараются не напугать зрителя, а вызвать у него перманентное чувство тревоги. Как правило, достигается это за счёт столкновения зрителя с фатумом, неотвратимой трагедией, которая появляется на горизонте буквально с первых секунд. Причём природа этого странного нечто зачастую не объясняется. Но авторы часто на неё неоднозначно намекают. Отсюда вытекает ещё одна характерная черта "интеллектуальных ужасов" — ускользающий смысл. Для каждого ужас становится индивидуальным. Сюрреализм, бред, нарушение ощущения реальности также присущи жанру. Таким образом, все фильмы в этом жанре держат зрителя в напряжении от и до, многие подталкивают к рефлексии, а лучшие могут вогнать в депрессию. Ниже — несколько примеров фильмов в жанре "новое странное".

"Аннигиляция"

Научно-фантастический фильм Алекса Гарланда, сценариста "Пляжа" с Леонардо Ди Каприо и режиссёра "Из машины" с Алисией Викандер. Действие разворачивается в недалёком будущем. На Землю падает метеорит, из которого разрастается купол, который с каждым днём накрывает всё больше поверхности Земли. Все, кто туда отправляется, пропадают. Только однажды возвращается один человек, но тут же впадает в кому. Новая группа, состоящая из женщин-учёных, отправляется за этот фронтир. Выясняется, что купол пересобирает всё вокруг на молекулярном уровне и героини наблюдают причудливые природные трансформации. Сначала это восхищает, но потом находится видеозапись, сделанная предыдущей группой, и учёные впадают в панику.

"Аннигиляция" оказалась настолько странной, что после тестового показа прокат картины решили сильно урезать. Спас картину Netflix. Онлайн-кинотеатр выкупил её у создателей и разместил в своей библиотеке. Теперь фильм имеет все шансы стать культовым. Как "Сталкер" Тарковского, только с женщинами в главных ролях.

"Реинкарнация"

Дебютная полнометражная работа гения саспенса Ари Астера. Картина рассказывает о семейной драме, причиной которой становится смерть бабушки. За похоронами следует череда странных событий и неприятных откровений. Выясняется, например, что покойная придерживалась крайне нетипичного вероисповедания. Последствия чего наипечальнейшим образом отразятся на её родне.

"Реинкарнация" — довольно камерная картина с мощнейшей кульминацией. В прошлом году она приобрела широкую известность благодаря сарафанному радио. Люди регулярно делились между собой историями о том, как зрители не выдерживали напряжения и покидали кинозалы до начала титров.

"Солнцестояние"

Вторая и пока что последняя полнометражка Ари Астера. В фильме тоже много мистики, но действие переносится из маленького городка в деревню шведских язычников, оторванную цивилизацию. Группа молодых антропологов отправляется туда, чтобы поближе познакомиться с обычаями местного населения, предварительно проглотив галлюциногенов. О чём, конечно же, горько жалеют.

В фильме много жутких сцен, но почти все они происходят ярким солнечным днём. Что на пару с трипами делает происходящее сюрреалистичным и беспокойным. Критиков "Солнцестояние" привело в восторг. Долгое время на сайте Rotten Tomatoes, авторитетном агрегаторе рецензий и оценок, у фильма 97% "свежести". Нонсенс для хорроров.

"Ритуал"

Раз уж коснулись темы оккультистов, то не можем не упомянуть фильм "Ритуал", малобюджетный хоррор, который в 2017 году вышел на Netflix. Действие этого фильма тоже разворачивается в Швеции. И тоже вдали от цивилизации. Но уже в дремучих лесах, где солнца почти не видно даже днём. Туда группа молодых мужчин попадает, исполняя последнюю волю своего погибшего друга. В лесу горожане, само собой, теряют дорогу и начинают паниковать. Добавляет хлопот мистический преследователь, который является весьма известным персонажем скандинавского фольклора. Герои находят спасение, но совсем-совсем неожиданное.

"Ритуал" не такой оригинальный, как "Солнцестояние", но точно заслуживает внимания всех, кто хочет пощекотать себе нервишки, сидя перед телевизором в одну из самых страшных ночей в году.

"Бабадук"

Это самый старый фильм в нашей подборке. Он вышел аж в 2014 году, но до сих пор не обрёл широкой известности. Что весьма прискорбно. Фильм-то про тяготы материнства, вечно актуальную тему. "Бабадук" — это вымышленный персонаж детской страшилки. Ну, вымышленный он только до тех пор, пока книжка про него не будет прочитана. Что, собственно, и делает главная героиня под натиском своего семилетнего гиперактивного сына. Последствия опрометчивого поступка надолго лишают мать покоя и доводят её до отчаяния. Бабадук достигает своей цели.

Прокат у "Бабадука" был крайне скромным: фильм Дженнифер Кент был показан в небольшом количестве стран. И в каждой ему отводилось не больше 13 кинотеатров. Но это не помешало стать "Бабадуку" одним из самых высоко оценённых фильмов года.

"Маяк"

Мечемся из крайности в крайность. Если до этого мы говорили о самом старом фильме, то сейчас расскажем о самом новом и, пожалуй, самом странном. "Маяк" — чёрно-белый фильм, действие которого разворачивается в конце XIX века. Молодой шахтёр Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон) отправляется на отдалённый остров, чтобы поработать ассистентом старого смотрителя маяка Томаса Уэйка (Уиллем Дефо). Уже в первую ночь происходят странные вещи: парень видит нагого старика и жутких русалок. А впереди ещё четыре недели. Почти месяц пребывания на острове изменит Ифраима навсегда.

"Маяк" снял Роберт Эггерс, режиссёр, который до этого поставил только одну полнометражку — "Ведьма". Что, впрочем, ничуть не помешало критикам окрестить Эггерса мастером жанра и прочить "Маяку" статус классики. Все эти лестные отзывы, к слову, вылились в приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале этого года. Что тоже большая редкость для фильмов, выступающих в жанре "хоррор".

Несмотря на то что в ряде стран премьера "Маяка" уже состоялась, в России он выйдет только в начале января. Берите на заметку. Хорошие ужастики всегда актуальны, будь то канун Хэллоуина или конец новогодних каникул.