Гимнастка сломала обе ноги во время сложного трюка — видео не для слабонервных

После ужасной травмы Саманту тут же унесли из зала на носилках. Позже СМИ подтвердили, что девушка действительно сломала обе ноги и вывихнула колени. Тренер гимнастки — Джефф Граба заявил, что на случившееся было невыносимо смотреть. Но Сэм всегда была стойкой — даже испытывая сильную боль, она отослала тренера к девочкам, которым ещё предстояло выступать.
Предупреждаем: видео не для слабонервных!
Но, к сожалению, команда университета не смогла занять высоких мест. Было заметно, что девушки сильно расстроились после случившегося с Самантой. Они организовали в Сети хештэг, чтобы почтить труд и работу гимнастки. Но сразу после соревнования Сэм написала в своём инстаграме, что это выступление было последним в её спортивной карьере.
После 18 лет на брусьях я завершаю этот этап своей жизни. Я очень горда тем, чего смогла добиться, и тем, каким человеком меня сделала гимнастика. Я рада, что мне выпала честь заниматься с такими людьми и защищать цвета моего университета. Спасибо!
Саманта Керио
Теперь девушку ждёт долгое лечение и восстановление. Чем она будет заниматься дальше, Саманта не поделилась, но все желают ей скорейшего выздоровления и успехов.
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