Гимнастка сломала обе ноги во время сложного трюка — видео не для слабонервных

Выступая на региональных соревнованиях в Батон-Руж, США, Саманта Керио выполнила сложный прыжок, который закончился трагедией. Девушка неудачно приземлилась на мат, сильно повредив ноги, сообщает Lad Bible.

После ужасной травмы Саманту тут же унесли из зала на носилках. Позже СМИ подтвердили, что девушка действительно сломала обе ноги и вывихнула колени. Тренер гимнастки — Джефф Граба заявил, что на случившееся было невыносимо смотреть. Но Сэм всегда была стойкой — даже испытывая сильную боль, она отослала тренера к девочкам, которым ещё предстояло выступать.

Предупреждаем: видео не для слабонервных!

Но, к сожалению, команда университета не смогла занять высоких мест. Было заметно, что девушки сильно расстроились после случившегося с Самантой. Они организовали в Сети хештэг, чтобы почтить труд и работу гимнастки. Но сразу после соревнования Сэм написала в своём инстаграме, что это выступление было последним в её спортивной карьере.

После 18 лет на брусьях я завершаю этот этап своей жизни. Я очень горда тем, чего смогла добиться, и тем, каким человеком меня сделала гимнастика. Я рада, что мне выпала честь заниматься с такими людьми и защищать цвета моего университета. Спасибо! Саманта Керио

Теперь девушку ждёт долгое лечение и восстановление. Чем она будет заниматься дальше, Саманта не поделилась, но все желают ей скорейшего выздоровления и успехов.