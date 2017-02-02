Gifstory: Почему средний шарик быстрее двух других?

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Gifstory: Почему средний шарик быстрее двух других?

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Гифка про гонки трёх белых шариков набирает популярность на портале Reddit.com. Самым быстрым шариком становится тот, который спускается вниз по циклоиде. Циклоида — это кривая, которую вы можете мысленно представить, посмотрев на раскачивающийся маятник.

Ещё одно удивительное свойство циклоиды: независимо от стартовой позиции объекты, движущиеся по ней, придут к финишу одновременно. То есть циклоида — это ещё и таутохрона (ταύτίς  — греч. "тот же самый", χρόνος — "время").

Оригинальное видео об эксперименте: 

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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