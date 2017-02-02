Gifstory: Погребальный костюм из грибов

Судя по этой гифке, набирающей лайки в Сети, в скором будущем вы в корне измените отношение к собственным похоронам. По мнению художницы Джэ Рим Ли, наши тела, напичканные токсинами, не должны отравлять землю после нашей смерти. Она предлагает ускорять процесс разложения трупов и делать его более экологичным с помощью специально выращенных грибов. Для этого усопшего перед погребением нужно будет облачать в костюм, содержащий их споры.

Видео выступления Джэ Рим Ли на конференции TED: Ещё одна альтернатива для тех, кто хочет обрести вечный покой с оглядкой на экологию — итальянский проект Capsula Mundi, предлагающий вам после смерти превратиться в дерево: