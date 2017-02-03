Gifstory: Пакистанский мальчик, который прославился благодаря экзофтальму

В социальных сетях набирает популярность гифка с пакистанским мальчиком, который обладает способностью выпучивать глаза так, что они вылезают из глазниц. Вид устрашающий, однако благодаря такому редкому таланту ребёнок приобрёл практически всемирную популярность. Ахмеду Хану 14 лет, и теперь его главная цель — побить рекорд Гиннесса, то есть "выдавить" глаза на 12 мм. Результат мальчика пока только 10 мм.

Ахмед учится в местной школе в Лахоре. Свою уникальную способность он обнаружил в прошлом году, когда его глазное яблоко случайно выскочило из глазницы. В тот момент мальчик испугался, но потом заметил, что никакого вреда это ему не приносит. Так Ахмед сначала стал популярным у себя в Пакистане, а затем и в других странах.

Предыдущий рекорд Гиннесса по выпучиванию глаз принадлежит американке Ким Гудман, которая в состоянии выпучить глаза из глазниц на 12 мм.

Однако случалось и такое, что представители Книги рекордов Гиннесса не могли измерить, насколько глаза выходят из глазниц. Такой случай произошёл в 2013 году с британцем Джоном Дойлом, его глаза вылезли на 14 мм.

Многие пользователи Reddit.com испугались за пакистанского мальчика, однако их тут же поспешили успокоить. "Не парься, он просто даёт своим глазам немного подышать", — написал блогер под ником Aurify.

Если посмотреть с медицинской точки зрения, то такая способность появляется в большинстве случаев из-за проблем с щитовидной железой и называется экзофтальм. Но как глаза вытаскиваются из глазниц? Дело в том, что в результате гормональных нарушений увеличивается объём мягких тканей глаза — жировой прослойки, которая окружает глаз, и глазных мышц, при помощи которых мы двигаем глазными яблоками. Чтобы избавиться от такого заболевания, удаляется одна или несколько костных стенок глазницы.