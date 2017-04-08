Gifstory: 13-летний мальчик без рук забросил победный трёхочковый мяч

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Gifstory: 13-летний мальчик без рук забросил победный трёхочковый мяч

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Джамарион Стайлз выступает за команду "Иглз лендинг" во Флориде. Он обходит соперников и забрасывает трёхочковые наравне с другими ребятами.

Спортсмену ещё в детстве ампутировали руки ниже локтя из-за редкой инфекции. Но ребёнок продолжал двигаться к своей мечте — стать спортсменом.

@worldstar go follow him @tie_myjays

Публикация от Nebz (@nebzzzz)

Товарищи школьника по команде говорят, что его целеустремлённость вдохновляет и их самих. К слову, Стайлзу нравится ещё и играть в футбол. Залогом своего успеха школьник называет позитив и советует почаще улыбаться — тогда всё получится.

@worldstar

Публикация от Nebz (@nebzzzz)

Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
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