Революционный фальстарт, или Как большевики хотели выдать Ленина

16 июля 1917 года в Петрограде произошло вооружённое выступление нескольких воинских частей, поддержанное большевиками и анархистами. Эти события получили название Июльского восстания и стали первой попыткой большевиков захватить власть вооружённым путём.

Но на практике оказалось, что это не революция, а фальстарт. Временное правительство легко расправилось с мятежниками, а партия большевиков была разгромлена и ушла в подполье. Лидеры большевиков были настолько деморализованы этой неудачей, что собирались сами выдать Ленина, объявленного вне закона, Временному правительству.

Приезд Ленина

Сразу же после революции в феврале 1917 года в Петрограде установилось двоевластие. Номинальной властью было Временное правительство, более буржуазное по своему составу, а фактической властью на улицах был Петросовет – более левый и социалистический. Впрочем, периодически в руководстве обеих организаций мелькали одни и те же люди, например Керенский, занимавший посты и там и там.

С горем пополам, но шаткий баланс сил всё же установился. Тем временем в апреле прибыл из-за границы Ленин, сразу же выдвинувший весьма радикальную новую программу партии, получившую название "Апрельские тезисы". Программа была столь радикальной, что удивила даже многих большевиков, входящих в руководящий ЦК.

Большевики, которым совершенно ничего не досталось от Февральской революции, активно включились в борьбу за место под солнцем. Они захватили особняк балерины Кшесинской и организовали там штаб партии и редакции множества газет, которые они одновременно издавали для разных слоёв населения.

Там же располагалась Военная организация РСДРП, в просторечии именовавшаяся военкой. Она была создана специально для пропаганды и агитации среди солдат петроградского гарнизона. В военке оказались собраны самые радикальные революционеры, которым не терпелось как можно скорее захватить власть, и они использовали любой предлог для вооружённых столкновений со своими противниками.

Первая проба сил произошла уже в начале мая. Радикальные большевики напали на демонстрацию сторонников Временного правительства, в результате столкновений были жертвы. Даже левый Петросовет был возмущён действиями большевиков, назвав их изменниками революции.

Партия большевиков тогда ещё была очень слаба и могла быть легко разгромлена при желании временной власти. Поэтому Ленин действительно испугался и поспешил заверить всех, что партия к этому "величайшему преступлению" (как охарактеризовал этот инцидент сам Ленин) не причастна, что это инициатива каких-то безумцев на местах, а сам Ленин вообще не поддерживает лозунг свержения Временного правительства (хотя он выдвигал его буквально пару недель назад).

Июньское наступление

На июнь 1917 года Временное правительство назначило генеральное наступление на восточном фронте. Это событие резко увеличило популярность партии большевиков, чьё влияние ранее было незначительным.

На фронте части ещё кое-как придерживались хоть какой-то дисциплины. Но в петроградском гарнизоне полным ходом шло разложение. Солдаты, уже начавшие привыкать, что человек с винтовкой и есть власть, во всяком случае на улице столицы, уже и слышать не хотели ни о каком фронте.

В городе ходили слухи, что весь петроградский гарнизон будет отправлен на фронт, что сильно пугало солдат. На фронт они хотели меньше всего. Единственной на тот момент партией, которая полностью поддерживала солдат в нежелании идти на фронт, были большевики. Воспользовавшись случаем, они многократно увеличили тираж пропагандистской газеты "Солдатская правда", распространяемой среди военных, объясняя, что они единственные друзья солдат, которые выступают за немедленный мир.

При помощи Военной организации большевики создали весьма разветвлённую сеть пропагандистских ячеек во всех частях петроградского гарнизона, начиная от рот. Это позволяло охватывать своей пропагандой самые неустойчивые солдатские слои — рядовые низы, которые в политических вопросах не разбирались и в основном руководствовались сиюминутными эмоциональными порывами. Это позволило им получить определённое влияние в отдельных частях.

Большой удачей для большевиков стал захват чужого митинга. 1 июля на Марсовом поле должны были митинговать социалисты, выражавшие доверие Временному правительству, в составе которого к тому моменту уже были представители левых сил. Большевики приложили всё влияние, чтобы перехватить акцию, и им это удалось. Они заготовили множество транспарантов с лозунгами в поддержку власти Советов и против "министров-капиталистов" из Временного правительства. Хотя численно большевики были в меньшинстве, их транспарантов было больше, в итоге у всех создалось впечатление, что все участники этого огромного митинга (а не группа большевиков) выступают именно с лозунгами недоверия Временному правительству.

Раскол

Несколько локальных побед вызвали у некоторых лидеров партии головокружение от успехов. Практически вся военка во главе с её лидером Подвойским требовала немедленно организовать вооружённое выступление и захватить власть. Тем более что в условиях провалившегося июньского наступления петроградский гарнизон де-факто отказался подчиняться Временному правительству и не выполнил приказ об отправке отдельных частей на фронт и сдаче всех пулемётов.

Но Ленин колебался. С одной стороны, он не желал упускать крайне выгодный момент, когда часть гарнизона фактически отказалась подчиняться власти и могла поддержать большевиков. С другой стороны, это был лишь сиюминутный порыв, реальной популярности в массах партия не имела, и даже в советах большинство делегатов были эсерами и меньшевиками, а большевики оставались в ничтожном меньшинстве.

В итоге получилась двойственная ситуация. С одной стороны, партийная пресса выступала со сдержанными заявлениями, с другой — пресса, предназначавшаяся для солдат, — с радикальными.

Анархисты

У радикалов из партии большевиков внезапно появился союзник — анархисты. В начале июля они совершили вооружённый налёт на тюрьму "Кресты", чтобы освободить группу своих соратников. В ответ Временное правительство силой изгнало анархистов с дачи бывшего министра Дурново, которую они захватили.

Оскорблённые этим анархисты ушли агитировать петроградский гарнизон. Так у военки появился союзник в деле революции.

15 июля 1917 года произошёл раскол в самом Временном правительстве. В знак протеста против того, что министры-социалисты без их ведома договорились о признании автономии Украины, министры-кадеты подали в отставку. Единовременный выход из состава правительства сразу пяти министров стал сигналом для большевиков и анархистов, решивших, что более удобного случая захватить власть им может не представиться.

Восстание

Утром 16 июля начался митинг в самой радикальной части гарнизона — 1-м пулемётном полку. Причём в действительности по численности это был не полк, а уже дивизия. Его солдаты находились под самым большим влиянием агитаторов из числа анархистов и большевиков.

План восстания был прост: пулемётчики окружают Таврический дворец, где заседает Петросовет и ВЦИК (орган власти, созданный при участии Петросовета), к ним на подмогу также прибывает десант матросов из Кронштадта, после чего большевики на заседании требуют немедленно принять резолюцию о передаче всей власти советам и низвержении Временного правительства. Керенского, тогда ещё военного министра, в городе не было, так что момент был выбран удачно.

Вечером 16 июля толпы солдат начали стекаться к Таврическому дворцу. Однако активных действий они не предпринимали. Утром в город прибыли отряды матросов, которых привели к особняку Кшесинской, с балкона которого революционные речи произнесли Свердлов, Луначарский и Ленин, всё ещё колебавшийся и на удивление сдержанный в призывах.

Матросы направились к Таврическому дворцу, по дороге разграбив магазины. Туда же стали стекаться и рабочие. Днём 17 июля на площади у дворца оказалось несколько тысяч человек, что испугало даже самих большевиков. По сути, никакого влияния на эту пёструю толпу они не имели. Эти люди шли, поддаваясь стихийному импульсу почти первобытного анархизма, о большевиках многие из них даже не слышали. Там были и солдаты, не желавшие служить, и матросы, уже привыкшие к разгулам и вседозволенности, и откровенные уголовные элементы. Гнев этой толпы мог в любой момент перекинуться и на самих большевиков.

Большевики попытались воспользоваться ситуацией, потребовав от ВЦИК передачи власти советам, ссылаясь на "народную волю". Однако тот отказался. Тогда к делу подключили Сталина, который "чисто по-братски" должен был найти общий язык с несколькими влиятельными грузинами из ВЦИК и склонить их на свою сторону.

Тем временем толпа стала уже совершенно неконтролируемой. Отдельные группы ворвались в Таврический дворец, избили некоторых делегатов ВЦИК и арестовали министра Чернова, которого Троцкому пришлось отбивать у матросов, желавших кого-нибудь прикончить.

Разгон

Тем временем о событиях в Таврическом дворце стало известно командующему военным округом Половцеву. Именно его решительные действия прекратили бесчинства. Он направил к Таврическому дворцу сотню казаков с двумя орудиями. Перекрывшие подступы к дворцу пулемётчики пытались огнём остановить их, но были убиты в перестрелке.

Отряд дал несколько залпов из пушки в сторону площади. Услышав артиллерийскую стрельбу, огромная толпа в паническом страхе разбежалась. Большая часть матросов бежала в Кронштадт. Наиболее рьяные радикалы направились к особняку Кшесинской, в штаб большевиков.

Утром 18 июля отряды юнкеров ворвались в редакцию "Правды" и разгромили её. Ленин чудом разминулся с ними, покинув её всего за несколько минут до их прибытия. Сводный отряд Кузьмина окружает штаб большевиков в особняке, где в это время кипит лихорадочная работа: большевики уничтожают документы. 19 июля они сдались без штурма.

В тот же день в Петроград прибывают лояльные власти фронтовые части. Прибывший с фронта Керенский совершает мини-переворот и вводит в состав Временного правительства социалистов. Теперь оно полностью левое во главе с самим Керенским.

В ходе дневных перестрелок погибло около 40 человек со всех сторон конфликта.

Ленина надо выдать

Новое правительство объявляет в розыск практически всех лидеров большевиков за исключением Сталина, который в эти дни фактически оказался посредником между социалистами и ушедшими в подполье большевиками.

Пресса начинает мощнейшую пропагандистскую атаку на большевиков, припоминая приезд Ленина в пломбированном вагоне. Ленина открыто объявляют немецким шпионом. Партия была полностью деморализована, пал духом даже Ленин, решивший, что теперь их всех расстреляют.

Ленин метался по конспиративным квартирам. Тем временем ЦК думал, что делать с ним. Лидеры большевиков решили, что лучше всего выдать его для суда, поскольку имиджу Ленина теперь нанесён такой сокрушительный урон, что он утопит всю партию. Троцкий, Каменев, Ногин и Луначарский выступили за то, чтобы Ленин и Зиновьев сами сдались властям. Сталин также поддержал идею, но с компромиссной оговоркой, что Ленина следует выдать только под гарантии честного и беспристрастного суда.

Ситуацию спасла сестра Ленина, устроившая истерику в духе "человека убивают!" и потребовавшая от соратников спасти его и вывезти его в Швецию. В итоге ЦК партии приходит к компромиссному решению: начать переговоры с ВЦИК по поводу выдачи Ленина под гарантии того, что он не будет убит до суда. В переговорах участвовали Орджоникидзе и Ногин. Хотя представитель ВЦИК заявил, что будет сделано всё для обеспечения безопасности Ленина в тюрьме, это не устроило большевиков, требовавших 100% гарантии безопасности.

Итог

В итоге загримированный Ленин был вывезен в Финляндию финскими товарищами. Зиновьев последовал за ним. Троцкий, Луначарский и ещё ряд высокопоставленных большевиков оказались в тюрьме. Зато на свободе остался Сталин, чьё влияние сильно выросло в те дни, поскольку он фактически выступал посредником между ВЦИК и ушедшими в подполье остатками партии.

Партия, казалось, была разбита надолго. Но благодаря вопиющим ошибкам Керенского уже очень скоро ситуация развернулась в другую сторону. Опасаясь переворота со стороны военных, Керенский своими руками выпустил из тюрем большевиков и вооружил их, благодаря чему партия стала даже сильнее, чем была до разгрома.