Лето заканчивается, а тепла не видели. Что происходит с погодой?

Погода, установившаяся в конце весны — начале лета 2017 года, стала сюрпризом для многих жителей столицы и области. Сюрпризом неприятным. Вместо тепла весь июнь и начало июля мы наблюдаем аномально холодное лето. То ураган, то снегопад, то почти тропические ливни. При этом синоптики уверены, что такая погода продолжится. Правда, и жару они всё же обещают. Почти каждый раз, когда погода выкидывает такие сюрпризы, в качестве причины называют глобальное потепление.

Сам термин "глобальное потепление" впервые озвучил в 1975 году учёный Уоллес Броекер в статье про изменения климата в результате воздействия техногенных факторов.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин подчёркивает: для того чтобы подтвердить или опровергнуть то, что в климате происходят определённые изменения, необходимо годами отслеживать ситуацию, причём климатический "шаг" составляет тридцать лет. По данным наблюдений за тридцать лет выводятся статистические показатели: средние за день или за определённую дату, среднесуточная температура или максимальная температура, которая наблюдалась за тридцать лет, и т.д.

По мнению экспертов, столичный регион, по сравнению с другими, вполне благополучный в плане климата. Здесь пока нет ни пожаров, ни наводнений.

— В Центральной и Южной Азии ежегодно тысячи людей гибнут от паводков. Сейчас стоит аномальная жара в Японии — несколько детей умерли от теплового удара, сотни людей с перегревом находятся в больницах, — говорит Юрий Варакин.

Однако тот холод, с которого началось это лето, может быть объяснён теми же глобальными процессами, что и буйства стихии в других местах планеты.

По исследованиям Гидрометцентра, причина повторяемости очень холодных и жарких, засушливых и дождливых периодов в том, что температура на планете повышается неравномерно.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на экваториальных территориях потепление менее заметно, чем на полюсах, и в результате разница температур между ними уменьшается.

— Это различие температур между экватором и полюсом — основа для возникновения циркуляции в атмосфере, — объясняет он.

По мнению синоптиков, процессы в атмосфере замедляются.

Следствие глобального потепления — замедление перемещения циклонов вокруг Земли.

— Раньше циклон пролетал над европейской частью через Подмосковье — и в Сибирь. Два дня проходило, и дождь заканчивался, а если холодно, то через пару дней становилось теплее. Сейчас из-за того, что немного потеплел климат, всё в атмосфере двигается медленно. И если циклон встал — он месяц не сдвинется с места, — заявляют синоптики.

Впрочем, у всех климатических аномалий помимо глобальных есть вполне локальные причины.

Загрязнение рек, заиливание водохранилищ, огромные свалки мусора — всё это способствует тому, чтобы последствия разгула стихии были более тяжёлыми.

Ждать, что погода вернётся к "старым стандартам", не следует. В ближайшие 10 лет климат, скорее всего, будет волнообразным, с частыми сменами более высоких и более низких температур.

Как поясняет глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, если для наших широт был всегда привычен западно-восточный перенос воздушных масс, то сейчас установилась такая циркуляция воздуха, что к нам чаще дуют холодные арктические ветра. И подобная ситуация, к сожалению, возможно, будет повторяться в течение ближайших 10 лет.

— Нормальных, средних температур будет меньше, а вот чередования дождливых и засушливых периодов — всё больше, — поясняет Вильфанд.

Многие жители Московского региона жалуются не только на погоду, но и на головные боли, которые возникают из-за повышенного атмосферного давления.

Как утверждают специалисты, изменения погоды, особенно резкие, негативно влияют на самочувствие метеочувствительных людей.

— Чаще всего страдают пожилые люди, люди с травмами, хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также болезнями опорно-двигательного аппарата, лёгких и органов зрения. Метеочувствительность может проявляться в виде бессонницы и тревоги, повышенной утомляемости, скачков давления, болей в сердце и животе, — утверждают врачи.