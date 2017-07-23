Где у него кнопка, или Пять загадок нового iPhone 8

Выход нового гаджета от Apple всегда сопровождается скандалами, утечками и рассуждениями — "чем нас поразят на этот раз". Не стал исключением и новый iPhone. Как изменится культовая модель, какие из слухов подтвердятся, а какие нет — выяснял Лайф.

1. Дату выхода iPhone 8 могут перенести?

В июле аналитик KeyBanc Capital Markets Энди Харгривз заявил, что у Apple проблемы с интеграцией новой технологии считывания отпечатков пальцев. Если специалистам не удастся успешно внедрить технологию, то возможна задержка в выпуске новых iPhone. Позже издание Economic Daily News сообщило, что новые смартфоны Apple начнут собирать на месяц позже сложившегося графика, что повлияет на срок выхода.

Впрочем, недавно аналитик J.P. Morgan Род Холл заявил, что продажи нового флагманского смартфона Apple начнутся в сентябре.

— Мы ожидаем, что к концу сентября будет выпущена ограниченная партия iPhone Pro (iPhone 8), однако в октябре компания начнёт наращивать производство и должна достигнуть целевых объёмов к началу ноября, — пояснил Холл.

По мнению аналитиков, дату выхода нового айфона не перенесут — компания львиную долю доходов уже который год получает за счёт предновогодних продаж, а значит Apple сделает всё, чтобы уложиться в срок.

Прогноз: 90% — iPhone 8 выйдет в срок.

2. У нового iPhone не будет кнопки Home?

Судя по последним утечкам, безрамочный айфон — это уже свершившийся факт. Производитель чехлов для смартфонов Nodus опубликовал компьютерные изображения iPhone 8, сделанные на основе заводских трёхмерных моделей будущего айфона. На нём действительно видно, что экран "восьмёрки" будет безрамочным — как у телефонов Samsung, кнопка Home с него исчезнет, а наверху останется лишь узкая площадка для камеры, динамика и датчиков. На задней панели, как и ожидалось, красуется вертикально расположенный модуль двойной камеры.

Прогноз: 99% — iPhone 8 будет безрамочным и без кнопки "Домой".

3. Из-за нового дизайна передней панели iPhone лишится TouchID — сканера отпечатка пальцев?

Полюбившийся всем пользователям Touch ID действительно скорее всего исчезнет. Это ожидаемо, учитывая, что телефон станет безрамочным. Главный вопрос, какой выход из ситуации придумают инженеры Apple. Вариантов несколько.

Самый маловероятный— кнопка, считывающая отпечаток, на задней панели. В Сети даже появлялись фото якобы рабочих прототипов нового айфона как раз с такой задней панелью. Но, скорее всего, это фейки.

Второй вариант: Touch ID заменит система распознования лиц. По данным СМИ, в основной камере устройства будет использоваться поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), который обеспечит измерение глубины изображения при работе с дополненной реальностью, а также более быструю автофокусировку во время съёмки.

Третий вариант: кнопку "Домой" заменят "функциональной зоной", похожей на тачбар новых MacBook. Сенсор займёт всю поверхность под дисплеем и сможет считывать отпечатки в любом месте, что сделает работу более комфортной. Также предполагают, что в сенсорной зоне может находиться отдельный дисплей, позволяющий сделать работу Touch Bar — приложений привычной для пользователей iOS и MacOS.

Прогноз: 99% — iPhone 8 точно будет без Touch ID, а вот что её земенит, можно только догадываться. 75% — что это будет сенсорная зона на передней панели, 25% — система распознования лиц.

4. Размеры нового iPhone изменятся по сравнению с "семёркой"?

Как утверждают инсайдеры, диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеры iPhone 7, имеющего 4,7-дюймовый экран. Корпус смартфона будет выполнен из нержавеющей стали и стекла. Всего ожидается, что будет выпущено три модели: с диагональю экрана 4,7, 5,5 и 5,8 дюйма. Все три модели будут оснащены постоянной памятью объёмом 64 или 256 гигабайт.

iPhone 7 продаётся в шести цветовых решениях: оникс, чёрный, серебристый, золотой, розовое золото и красный. В новой модели возможно появится ещ один цвет — "зеркальный".

Прогноз: 75% — размеры будут прежними.

5. Цена...

Цена на новый iPhone долго оставалась неизвестной. Но недавно представители компании сообщили, что в США новый гаджет будет стоить в районе 1000 долларов. Интересно, что аналитики JPMorgan уверены, что из-за наличия дисплея OLED, технологий беспроводной зарядки и распознавания лиц пользователей цена смартфона будет начинаться с отметки $1100.

То есть в России за него придётся отдать не меньше 80–90 тысяч рублей. Не самый бюджетный получается телефон, но фанаты "яблока" готовы отдавать любые деньги.