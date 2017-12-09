Трибунал закрыт. Что скрыто за таинственными смертями узников Гааги?

24 года работы, 2,5 миллиона страниц стенограмм допросов, 171 подсудимый. Международный трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) после самоубийства хорватского генерала Слободана Праляка и вынесения последних вердиктов прекращает свою работу — такое объявление сделал сам председатель трибунала судья Кармел Агиус, который и вёл дело Праляка.

Вместе с трибуналом будет остановлено и расследование того, откуда у погибшего генерала в самой охраняемой тюрьме планеты, где за каждым узником 24 часа в сутки ведётся видеонаблюдение, могла взяться ампула с цианистым калием.

Ну взялась и взялась, пожимают плечами судьи, может быть, он сам нашёл. Или принёс кто-то.

Впрочем, самоубийство Праляка — это не единственное дело о самоубийстве в тюрьме, расследование которого закончилось ничем. 14 сербов, против которых Международный трибунал выдвинул обвинения, быстро скончались, как правило, в результате суицида в тюремных камерах, но есть случаи смерти и от внезапных болезней.

Лайф решил напомнить некоторые случаи весьма странных смертей обвиняемых Международного трибунала, о которых на Западе постарались как можно скорее забыть.

Славко Докманович, мэр города Вуковар

Первый сербский политик, подпадающий под юрисдикцию трибунала по бывшей Югославии. Его обвинили в преступлениях против человечности, совершённых во время войны с Хорватией в 1991 году. В частности, речь идёт о массовом захоронении нескольких десятков тел неизвестных погибших, найденном возле местечка Овчара у города Вуковар. По предположению следствия, погибшие — пациенты местной больницы, которых в ноябре 1991 года хорватские военные должны были эвакуировать в тыл. Однако, как утверждают следователи трибунала, автобусы с пациентами были остановлены сербскими ополченцами, которые и расстреляли всех больных людей.

Розыск бывшего мэра занял шесть месяцев. В июне 1997 года в ходе спецоперации ничего не подозревающий Докманович был похищен и арестован. Он стал первым узником знаменитой тюрьмы Схевенинген, оборудованной специально для подсудимых трибунала.

В июне 1998 года надзиратели обнаружили его тело висевшим в тюремной камере. По словам одного их надзирателей, Докманович повесился на двери камеры, по другой — на оконной раме, использовав для этого верёвку, взявшуюся у него неизвестно откуда. Адвокаты же Докмановича уверены, что узника убили сами надзиратели — как раз накануне судебного заседания, на котором у Докмановича имелись очень большие шансы на получение оправдательного приговора. Дело в том, что органы следствия так и не смогли неопровержимо доказать, что расстрел неизвестных людей действительно произошёл по приказу Докмановича.

Так или иначе, но дело о самоубийстве подсудимого № 001 было закрыто.

Интересно, что после смерти Докмановича главным обвиняемым по делу о массовом убийстве у Овчара стал генерал-полковник Миле Мркшич, бывший начальник Генерального штаба вооружённых сил Сербской Краины. После начала войны в Хорватии Мркшич в составе 1-й гвардейской механизированной бригады ЮНА принял участие в штурме Вуковара, что и стало основной причиной для обвинения генерал-полковника в организации массовой казни неизвестных людей.

В 2002 году Миле Мркшич добровольно сдался МТБЮ, полагая, что ему легко будет доказать свою невиновность. Однако после пятилетнего следствия суд в Гааге признал Мркшича виновным в пособничестве убийству мирных граждан, а также в том, что он не предоставил этим людям достаточной охраны. Приговор — 20 лет тюрьмы.

В 2015 году генерал-майор Mиле Мркшич скончался в тюрьме в Португалии, где он отбывал наказание. Официальная причина: быстротечный рак легких.

Милан Ковачевич, главврач

Следом за арестом Докмановича судьи Международого трибунала выдали ордер на арест двух бывших провинциальных чиновников из Боснии и Герцеговины: командира местной милиции городка Приедор по имени Симо Дрляч и главного врача больницы в Приедоре Милана Ковачевича.

Дело в том, что возле этого городка в 1997 году было обнаружено массовое захоронение, в котором оказалось свыше 360 останков неустановленных людей. Тем не менее "миротоворцы" из НАТО решили, что в данной могиле похоронены не просто мирные жители, но военнопленные мусульмано-хорватского ополчения, которые штурмовали город Приедор в мае 1992 года — как раз после того, как в городе победило восстание сербов, решивших создать отдельное этническое сербское государственное образование в области Боснийская Краина. Против восставших были брошены банды карателей, которые вскоре с позором бежали из города, встретив мощную оборону ополченцев. Почему следователи трибунала решили, что в данном захоронении находятся трупы именно военнопленных, а не солдат противника, павших с оружием в руках в бою, сказать сложно, но имена виновных всплыли сами собой: командир ополчения и главврач местной больницы. Дескать, наверняка среди пленных было много раненых, а если раненых не лечили, но расстреливали, то это, конечно, вина главврача.

Однако операция по аресту Симо Дрляча, доверенная элитным десантникам британской САС, закончилась трагически. Хотя начиналось всё как по учебнику: сначала агенты британцев выманили бывшего командира ополчения за город — на рыбалку, куда он отправился вместе с сыном и мужем сестры. Однако, увидев пять боевых вертолётов, зависших над полянкой, Дрляч не стал поднимать руки вверх, а бросился бежать в лес, и тогда бравые коммандос не придумали ничего лучше, чем остановить беглеца меткой очередью из пулемёта в спину.

Зато арест доктора Милана Ковачевича прошёл как по маслу — натовские "миротворцы" вызвали его из кабинета, чтобы якобы принять коробки с лекарствами, на которых стоял знак Международного Красного Креста. Но это была ловушка. Десантники САС, принёсшие гуманитарную помощь, моментально надели наручники на доктора и увезли его на военную базу KFOR, откуда самолётом перебросили в тюрьму в Гаагу. Однако вскоре избитый десантниками доктор Ковачевич умер в своей комфортабельной камере.

Вскрытие показало, что узник умер от последствий внутреннего кровотечения, но тюремный врач, осматривавший Ковачевича при поступлении, поставил ему неправильный диагноз.

Также по делу о захоронении в Приедоре перед трибуналом предстал бывший мэр города Миломир Стакич, осуждённый на 40 лет тюремного заключения, и один из командиров ополченцев, осуждённый на 25 лет тюрьмы.

Милан Бабич, первый президент Сербской Краины

Политическая биография Милана Бабича — обычного дантиста из городской поликлиники — началась в самом начале 1990 года, когда был избран мэром Книна — города, ставшего вскоре центром "сербского сопротивления" на территории провозгласившей независимость Хорватии. Уже в мае 1991 года Бабич стал президентом самопровозглашённой Республики Сербская Краина.

В декабре 1991 года специальный представитель Генерального секретаря ООН Сайрус Вэнс предложил план урегулирования сербско-хорватского конфликта: дескать, в Сербскую Краину заходят миротворцы ООН, которые и разоружают краинские вооружённые формирования. Бабич воспротивился этому плану, но благодаря вмешательству Милошевича, рассчитывавшего с помощью американцев примирить враждующие стороны, он быстро лишился своего поста и был вынужден бежать в Сербию.

Однако примирения не получилось. Через четыре года, как и предсказывал Бабич, хорватская армия в ходе операции "Буря" при полном равнодушном молчании "миротворцев" и ООН раздавила танками разоружённую Сербскую Краину. Тысячи людей погибли, сотни тысяч стали беженцами.

В 2002 году — уже после ареста Милошевича — Бабич выступил на суде в Гааге в качестве свидетеля обвинения против экс-президента Югославии. Вскоре судьи трибунала выдвинули обвинения и против самого Бабича.

Однако все надежды Бабича, согласившегося сотрудничать со следствием, на снисхождение трибунала не оправдались: в январе 2004 года Бабич был признан виновным в геноциде хорватов, организованном на территории Сербской Краины. И получил 13 лет тюрьмы строгого режима.

5 марта 2006 года Милан Бабич был найден мёртвым в своей камере в тюрьме Схевенинген. По официальной версии, он совершил самоубийство, повесившись на брючном ремне. Откуда у заключённого в камере взялся ремень — предмет, строго запрещённый в тюрьме, следствию так и не удалось выяснить.

По непроверенным сведениям, "самоубийство" Бабича произошло после того, как он отказался давать на суде лживые показания против Милана Мартича, последнего президента Сербской Краины.

Здравко Толимир, генерал Армии Республики Сербской

Начало распада страны Толимир — офицер ЮНА и выпускник Военной академии в Белграде — встретил в Сплите, курортной жемчужине Хорватии. Оттуда он был переведён в Книн, столицу Сербской Краины, где стал одним из доверенных командиров Ратко Младича, возглавлявшего тогда 9-й Книнский корпус ЮНА. Весной 1992 года Толимир занял уже пост заместителя начальника разведки и контрразведки главного штаба Армии Республики Сербской.

Летом 1995 года он был одним из руководителей военной операции по взятию Сребреницы и Жепы, участвовал в переговорах по Дейтонским соглашениям, отвечал за переговоры в Вене по контролю за вооружениями на территории бывшей Югославии.

В феврале 2005 года, через десять лет после событий в Сребренице, следователи Международного трибунала выдвинули против генерала обвинение в массовом убийстве мусульманских жителей из Сребреницы и Жепы. Собственно, именно заявления американцев об "исчезновении 7–10 тысяч сребреницких мусульман" и стали поводом для массированных бомбардировок Сербии и интервенции сил НАТО, после чего Югославия и исчезла с карты мира.

Впрочем, точное число жертв так называемой резни в Сребреннице до сих пор документально не установлено, хотя официально погибшими от рук сербских военных считаются восемь тысяч мирных жителей. Сербские военные в ответ утверждают, что в число погибших мирных жителей были включены и военные 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины, которым сербы жаждали отомстить за убийства сербского населения.

Генерал Толимир в ответ отказался сдаваться. Более двух лет он скрывался от розыска, пока в мае 2007 года не был захвачен спецназом у себя в квартире в Белграде. Накачанного наркотиками генерала вынесли из дома в мешке для перевозки трупов и тут же переправили в Гаагу.

Во время заключения в Гааге ныне покойный генерал, как и прочие сербские политические узники, подвергался психологическому давлению и прессингу. Например, в ходе судебного процесса Толимир пожаловался, что в камере его будят 48 раз в сутки — через каждые полчаса — включая в камере свет и сирену. От услуг тюремного "врача", который, по его словам, был хуже, чем в концлагерях во время Второй мировой войны, узник отказался: "То, что делает ваш врач, это хуже отравы. Он просто хочет уничтожить моё здоровье".

В декабре 2012 года Международный трибунал приговорил его к пожизненному заключению за геноцид в Сребреннице. Также по делу о массовом убийстве в Сребреннице к длительным срокам заключения было приговорено 12 сербских военных и политиков, включая и Ратко Младича, получившего пожизненный срок. К пожизненному сроку был приговорён и полковник Любиша Беара — бывший начальник контрразведки штаба Войска Республики Сербской, который также отказался признать себя виновным в расстреле мирных жителей на поле в Сребреннице.

Остальные же подсудимые, кто признал ответственность за геноцид, получили гораздо более мягкие приговоры — от 5 до 13 дет тюрьмы. Некоторые из них уже вышли на свободу.

В феврале 2016 года Здравко Толимир, как сообщается, покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере. Детали не разглашаются.

Вслед за ним в берлинской тюрьме покончил с собой и полковник Любиша Беара, обещавший когда-нибудь рассказать правду о том, что в действительности произошло под Сребренницей.

Слободан Милошевич, президент Югославии

Самый известный подсудимый Международного трибунала.

Слободан всегда считал себя убеждённым коммунистом — в партию, вернее, в Союз коммунистов Югославии, Милошевич вступил в 18 лет, ещё на первом курсе юрфака Белградского университета. Затем он начал строить партийную карьеру: работал журналистом, от имени партии возглавлял нефтяную компанию и Белградский банк, а в 1986 году Милошевич был избран председателем Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии. Затем он стал первым президентом Сербии, отчаянно пытавшимся спасти родную страну от распада и гражданской войны, которая всё больше и больше затягивала Балканы в кровавый водоворот. Сначала был конфликт со Словенией — практически бескровный, затем война с Хорватией, во время которой в столкновениях с Югославской народной армией погибли тысячи человек, но, несмотря на пролитую кровь, ещё всем казалось, что можно остановиться и что-то исправить. Затем вспыхнуло Косово, и страна ухнула в кровавую мясорубку войны всех против всех. Попытка же Милошевича с помощью армии обеспечить в стране порядок сделала его главным врагом Запада.

Впрочем, изгоем Милошевич стал не сразу.

В 1995 году Милошевич, избранный уже президентом Югославии, стал подписантом Дейтонских соглашений, де-юре завершивших войну в Боснии и де-факто сделавших Вашингтон главным арбитром в решении всех балканских споров.

Затем, когда Милошевич уже стал помехой для США, был инициирован конфликт в Косове, завершивший "переформатирование" всего региона. В результате международной военной операции НАТО армия Сербии была разбита, а Милошевич был обвинён ООН и НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде.

1 апреля 2001 года Милошевич был арестован и отправлен в тюрьму ООН в Гааге. Судебный процесс, который начался 12 февраля 2002 года, из-за плохого состояния здоровья бывшего югославского лидера прерывался 22 раза. Однако, как заявила жена Милошевича Мира Маркович, лечение, назначенное Милошевичу тюремным кардиологом, скорее убивало его, чем помогало. Все ходатайства Милошевича о лечении в России были отвергнуты, несмотря на то что даже сами судьи не раз признавали, что в тюрьме нет необходимого медицинского оборудования и помощи.

11 марта 2006 года Слободан Милошевич скончался от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала. Дело закрыли.

Горан Хаджич

Последний арестованный узник Международного трибунала.

До сербско-хорватской войны, которая началась в 1991 году, Хаджич заведовал складом на сельскохозяйственном комбинате на востоке Хорватии. В 1990 году Хаджич вступил в созданную в Хорватии Сербскую демократическую партию, затем он стал одним их полевых командиров сербского ополчения — в частности, он был командиром отряда "Скорпионы". В 1992 году, уже после ухода Бабича, он был избран вторым президентом Сербской Краины — автономной области, уничтоженной в 1995 году хорватскими военными.

В 2004 году Горан Хаджич был объявлен в розыск Международным трибуналом, выдвинувшим против него обвинения в военных преступлениях. Однако арестован он был лишь семь лет спустя: в июле 2011 года Хаджич был задержан сербскими полицейскими в своём доме на севере Сербии и этапирован в Гаагу. Он стал последним разыскиваемым человеком в списке МТБЮ.

Однако до приговора дожить Хаджичу не удалось — в феврале 2015 года у заключённого неожиданно был диагностирован рак мозга в неоперабельной стадии. Было принято решение направить Хаджича для лечения в Сербию, и 12 июля 2016 года Хаджич скончался в Клиническом центре Воеводины в городе Нови-Сад.

Слободан Праляк, генерал Хорватского совета обороны

Согласно официальной биографии, Праляк в 1970 году окончил электротехнический факультет Загребского университета, а ещё через год он получил второе высшее образование — режиссёра — и занялся постановкой спектаклей, съёмками фильмов.

В это время вспыхнула война с Боснией и Герцеговиной — лидер боснийских мусульман Илия Изетбегович видел Боснию и Герцеговину чисто мусульманским государством и не собирался учитывать интересы проживающих там народов. Этому воспротивились не только сербы (провозгласившие Республику Сербскую), но и хорваты, решившие создать своё образование — так называемую Хорватскую Республику Герцог-Босна. Именно Праляк и стал лидером боснийских хорватов. На войну он пошёл добровольцем в 1991 году, сделав молниеносную военную карьеру: из командира отряда ополченцев он вырос до члена Хорватского совета обороны (ХСО), а спустя два года стал начальником штаба ХСО.

В 2013 году Праляк был признан виновным по обвинению в этнических чистках среди мусульманского населения. Приговор — 20 лет тюрьмы.

Четыре года он добивался пересмотра приговора, однако, после того как 29 ноября 2017 года апелляционная инстанция МТБЮ в Гааге отклонила его жалобу, он прямо в суде выпил цианистый калий из пузырька и воскликнул:

— Слободан Праляк не военный преступник! Я презираю этот приговор!

Вечером того же дня он скончался в тюремной больнице. Возможно, если бы не смерть генерала, вызвавшая широкий общественный резонанс по всей бывшей Югославии, никто бы даже и не обратил бы внимания на самороспуск трибунала, воплотившего в себе древний, как мир, принцип: "Горе побеждённым!"