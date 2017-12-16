"Зажал и начал лапать". Какой он, харассмент по-русски?

Харассмент стал самым раздражающим словом уходящего года. Но не у нас, а там, за океаном. Харассмент рушит судьбы и обрывает карьеры. За него мужчин снимают с высоких должностей и лишают высоких гонораров. Вчера он ещё князь, но уже завтра полетел обратно в грязь. Продюсеры, комики, журналисты — каждую неделю в сводке новостей появляется очередная расстроенная знаменитость и имя им легион.

Харассмент, говоря проще, это унижение или домогательство, как правило, сексуального толка. Хотя и необязательно. Это может быть просто оскорбительное отношение сильного к слабому или более титулованного члена общества к беззащитному. Это целенаправленное, осознанное унижение или преследование того, кто слабее.

Как правило, это происходит на работе и чаще всего — между мужчинами и женщинами. И жертвами стали женщины. В Америке они подняли бунт за свои права. Практически запустили очередную волну феминистской революции. Но, как и в любой революции, если первые головы слетают за дело, то вторые уже за компанию, а третьи-четвёртые-сотые — просто ложатся на длинный конвейер, ползущий к гильотине.

Однако то, что происходит за океаном, остаётся за океаном. Их феминистская волна до российских берегов не добила даже слабеньким всплеском. Можно утверждать это смело: наше общество особое, иное и уникальное. Расставляйте тут знаки — плюс или минус — на личное усмотрение. А ещё наше общество молчаливое. Я с трудом нашёл тех девушек, которые бы захотели рассказать свою историю харассмента, нашу российскую историю. Их было непросто уговорить. И все они попросили скрыть их внешность.

Это девушки из разных слоёв общества, из разных сфер жизни. Однако после прочтения их рассказов становится ясно, что российское общество пронизано снизу и доверху этим молчанием, стыдливым, испуганным, забитым. И главное, те девушки, которых так любят называть прекрасным полом и торжественно тащить им букет гвоздик на работу, чувствуют себя совершенно бесправными в нашей огромной стране. Это правда жутко.

Светлана. Сотрудница зоопарка

Что случилось?

Мне было 24 или 25, я приехала из маленького города. У нас люди вежливее всё-таки, все друг друга знают и никогда не было такого, чтобы кто-то приставал. Я даже не знала, что это такое. Приехала я одна, парня у меня не было, папы здесь не было. То есть такая маленькая, худенькая, абсолютно звонкая, тонкая такая вся девчоночка.

И есть у нас человек на работе, он очень физически сильный и достаточно-таки авторитетный. Он там не директор, никто, но, может, в зоопарке физическая сила — это главный авторитет.

И началось, раз, чувствую, по жопе потрогал. Первый раз вообще не поняла. Второй раз начинаешь возмущаться — это что такое, не трогай меня! А он посмеялся, развернулся и ушел. Потом дальше: за жопу, за титьку, между ног руку засунуть в порядке вещей. И оказывается, он ходит так и пристаёт чуть ли не ко всем женщинам там. Часть женщин воспринимает это как комплимент абсолютно: похихикают, жопой вильнут и пойдут дальше.

Он меня за жопу трогает, может в углу зажать и начать трогать. И при этом он реально ну очень сильный и его ударить или что просто страшно, кричать смысла нет. Он сразу такой: ну ладно, ну что ты, — с такими вот ужимками.

Я не знаю, человек себя считает сексуальным до фига или что, хотя страшный, как кошмар. Ну и когда я ночевала с животными в зоопарке, обезьяну кормила, он заходит и начинает запирать на ключ дверь. Я боялась, что он поймает сейчас меня и изнасилует где-то. Я повернулась, меня трясёт, у меня слёзы из глаз. Ну всё, думаю, крындец. А он так посмотрел, развернулся и ушёл. У человека у самого две дочки.

Короче, как это закончилось. Взрослеешь, видимо. Он ко мне опять подошёл, и я его со всей силы ботинком по ноге пнула, тяжёлым таким. Он меня обматерил и ушёл. И второй раз после этого тоже. Я его по ноге долбанула. Ну и всё. А потом на другую работу перешла.

Но он доставал всех девчонок и какие-то девчонки плакали и плачут до сих пор из-за него, но какие-то хихикают или встречаются с ним. Я думаю, что, может быть, некоторые женщины это как комплимент воспринимают и начинают с ним там выделываться: ох, меня заметили, да я такая вся привлекательная, раз меня по жопе потрогали.

Как отреагировали окружающие?

Я у девчонок и спрашиваю: а что, типа, делать? А они: ой да ничего, да ничего, это же он, мол, не обращай внимания, да и всё, он всем так делает. Я думаю: ну ни фига себе.

А обратиться мне было не к кому. Звонить папе? Он далеко. И даже потом, когда уже появился молодой человек. И что, я ему расскажу — и он придёт с ним драться? А того победить невозможно, там такой силы товарищ. Писать заявление в полицию? Ну это я сейчас вспоминаю, как на тот момент я это думала, ну тебя просто засмеют. Все в коллективе скажут, мол, что, дура что ли. Ну и перед ним был страх: ах, ты меня под статью, ну так я исполню, чтобы было за что. Вот что-то такое.

Ну и когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты реально не знаешь, что делать. А человек ходит и делает это, и кажется ему, что это нормально абсолютно. У каждой женщины есть такая история. Ладно там дискриминация, если на работе начальник может сказать: ты женщина, зачем тебе большая зарплата, выходи замуж, — к этому все привыкли.

У женщины в России незащищённая позиция. Я это давно поняла. У меня был парень мой первый, мне было 16, ему 18. Я переехала к нему. И он там начал устраивать сцены ревности и начал меня бить. И никто не вызвал полицию. Хотя соседи это видели. Видели, что я совсем маленькая девчонка и надо мною издеваются. Родителям было стыдно сказать, что со мной это произошло. И даже я сама считала, что виновата в этом. И даже сама я не пошла в полицию. А что бы было? Они бы его задержали. А он бы потом вернулся, и стало бы ещё хуже.

И вот здесь так же. Ну что будет? Напишу я на него, что он меня за жопу трогает. Ему же за это ничего, никак не накажут. У нас же нет, как в Америке, например, запрета на приближение ближе чем на пять метров, к человеку. Поэтому он поймает меня потом где-нибудь в этом зоопарке в закутке и сделает со мной что-нибудь, что меня вообще не найдут.

Я не знаю, ну хоть бы инструкция законная у женщин к действиям была. Сказали бы: в этой ситуации ты можешь пожаловаться туда-то и туда-то, победить его так-то и так-то. Но ты не можешь.

Сравнивали ли Россию и США?

В Америке, происходит, конечно перегиб. Но хотя бы это обсуждается. Потому что у нас в зоопарке если можно было бы собрать кучу подписей против него, то много девок подписалось бы. А по поводу наказания... Ну, что может напугать мужика взрослого? Большие штрафы, исправительные работы какие-то.

Но не так, чтобы его пожурили, он по судам три раза походил, три тысячи заплатил и всё. Потому что у нас в защите прав настолько все плохо, что жуть. Ни суд, ни полиция — ничего не работает. У нас можно делать что хочешь — вперёд.

Про домогательства никто даже не обращается, потому что ну потрогал по попе — не нанёс же повреждений, не изнасиловал. Даже не верится, что сейчас что-то может исправиться. Но, может быть, сейчас если бы это начали менять, то и общество бы лучше стало. До кого-то бы дошло, что за это можно получить наказание. Тут менять только кнутом, штрафами, чтобы он трижды подумал и знал, что будет за это.

Марина. Режиссёр

Что случилось?

Впервые это было в университете, на первом курсе. Был новогодний праздник. Я такая вся нарядная пришла, как это полагается семнадцатилетней первокурснице. И какой-то взрослый мужчина начинает вести с тобой светские беседы издалека. И я такая ещё дура маленькая, развесила уши. Потом этот мужчина начинает за ручку тебя брать, поглаживать всяко, и уже неприятно становится.

Это был декан факультета, но, слава богу, не моего. Он очень расстроился, что не моего. Он такой: эм-м-м, ну, может быть, вы переведётесь к нам, я бы оказывал вам всяческую поддержку. С экзаменами там. Ну то есть тебе изначально уже предлагают. Он давай ко мне лезть и трогать, и я сбежала. Но наверняка были на его факультете и те, с кем он держался за ручки и не только. Как они поступали в этой ситуации? Ведь эти люди ищут, как правило, тех, кто послабее. И я думаю, что находят.

И потом можно упрекать девочек, что они не могут сказать нет. Но нас так воспитывают, что девочки должны быть милыми. Сейчас-то я уже взрослая и сказала бы, кто он и что он. А тогда я только после школы. Ты в таком возрасте приходишь, смотришь — о, это же взрослый человек! И как-то идея сказать ему, что он мудак, не приходит в голову. И ты начинаешь думать: наверное, это я виновата, наверное, платье было короткое.

А на работе у меня — уже в другой форме. Мой начальник думал, что делает комплименты: похвалить фигуру, ноги, остальные части тела. Но это не комплименты. Почему-то считается, что женщинам это нравится, может быть, кто-то улыбается и хихикает, но я не думаю, что кому-то нравится, когда человек, который имеет над ним какую-то власть, делает это.

Или вот у нас на читке сценария было. Там сидит человек двадцать в комнате, и режиссёр может сказать: "Нет, вы знаете, я вообще считаю, что женщинам… Что вы там вообще лезете куда-то? Главное для вас — это научиться сосать!" И все сидят такие, лай-ла-ле, ну что скажешь, типа. Это в кино нормой считается. Часто так говорят.

А с другой стороны, когда к мужчине пристают. У нас реальный был случай, когда к мужчине-актёру приставал режиссёр-гей, то он пожаловался продюсеру, напугавшись. И там уже было, мол, бедный мальчик, да как же так, к тебе пристали, ну, мы разберёмся. То есть ему пойдут навстречу. А если женщина — то все считают, что ей самой это нравится и, вообще, она сама рада.

Как отреагировали окружающие?

Как мне сказали мои коллеги-женщины, актрисы сами рады, чтобы к ним приставали. И вообще, они хотят получить роль. Причём об этом женщины говорят. Сейчас в киноиндустрии, особенно в коммерческой, работает очень много женщин. Но они находятся в таком положении, что прав не имеешь. Тебя называют "эй, задница, тёлочка, курица" — вот это всё. А если кто пожалуется или скажет, что к нему пристают, над ним поржут и всё.

Причём я не знаю никого из киноиндустрии, кто бы через постель сильно поднялся. Даже среди актрис. То есть постель как социальный лифт не сильно работает. А те девушки, которые пробились, они впахивают, им нужно просто быть на голову выше, чем мужчины, иначе их не заметят.

Был случай, когда режиссёр монтажа, мужчина, абсолютно игнорировал все мои указания. Он говорил: не, я тебя-то слушать не буду, ты сиди там, борщ вари. И напрямую говорил: сиди, дура! Ему нужно было так оскорбить нескольких женщин, и одну из них очень влиятельную, чтобы его уволили.

А вот если обратиться, то куда обратиться, к кому? Если бы была какая-то трудовая комиссия, которая бы следила. А так нет никаких структур, куда можно пожаловаться. И доказать, получается, невозможно. Единственный вариант — это менять работу, уходить самому. И я не могу представить, что должно произойти, чтобы руководство в российской теле- и киноиндустрии вмешалось. Изнасилование разве что.

Сравнивали ли Россию и США?

В Америке сейчас можно обвинить кого угодно. Это всё должно проверяться. А так сказали про мужчину что-то и тень бросили. Это напоминает кавказские страны, только наоборот: там сказали сплетню про женщину — и уже на неё смотрят косо. Но я сама в Штатах жила и могу сказать, что никто не пристаёт на работе, комплиментов себе сомнительных не позволяет.

Даже на улице. Штаты — единственное место, где я позволяла себе ходить в шортах. Здесь, в России, я в шортах летом по улице не хожу никогда. Потому что ты наслушаешься такого и пожалеешь о том, что ты их вообще надела. В Штатах тоже, конечно, не всё гладко, но лучше. Хотя мужчины очень осторожны, но есть специальные места, где молодой человек может говорить комплименты и не бояться, например, ночной клуб. А так они побаиваются, но, может, просто дистанцию держат. У них закон запрещает, а у нас нет.

Я когда с американцами на Олимпиаде работала, то поняла, что у них рабочие отношения расписаны. Мне прислали толстую книжку настольную, где было вообще всё: кому что можно говорить, какие вопросы задавать. По поводу возраста не спрашивать, по поводу религии и политики, по поводу личной жизни. Там очень-очень много.

Даже жесты указаны, которые нельзя использовать, ведь они могут оскорбить других людей. Так что всё чётко в деловом русле. По крайне мере, внешне. Я, конечно, может, оптимистка, но мне кажется, что медленно мы развиваемся по примеру всех остальных стран. Даже если это пытаться консервировать, оно вряд ли замрёт совсем. Я надеюсь, что постепенно и у нас всё наладится.

Евгения, менеджер

Что случилось?

Я работаю в основном с иностранными фирмами. И было какое-то совещание с партнёром. Это был руководитель проекта американского представительства, но русский чувак. На совещании он меня фотографировал. Сидел с айпадом и просто фотографировал.

Блин, я сначала не поняла. Как обычно в таких ситуациях тебе кажется, что тебе кажется. Ну и дальше это всё начинает развиваться. Какие-то намёки на встречах, сальные шуточки. Такой молодой товарищ, менеджер с хорошей развивающейся карьерой. Видимо, это считается в порядке, делать выпады в рабочей ситуации. И, естественно, это всё некомфортно. И когда нет явного доказательства, то ты себя ощущаешь фигово. Потому что ты ничего не можешь человеку озвучить.

Потому что если я ему скажу: "Зачем ты меня фотографируешь вне наших рабочих отношений? Это ненормально, это нездорово!" Он может с тем же успехом ответить: "Ты гонишь, тебе показалось", и тебя же саму выставить дурой. Поэтому всё это склизкое, нездоровое и ненормальное сплошь и рядом.

Видимо, женщина должна быть просто счастлива, что мужчина обратил на неё внимание. Но это никого особо не беспокоит, потому что у нас глубоко травмированная страна. Всё это падает в бездну, и поддержки ты особо не получишь.

Таких случаев у всех очень много. У меня есть знакомые и в торговле, и в банковской сфере на разных должностях. Это там на каждом уровне просто. Но справедливости ради надо сказать, что такое поведение неадекватное не только от мужчин к женщинам, но и в обратную сторону.

Взять хотя бы все эти безумные корпоративы. Когда пьяные женщины-бухгалтеры у всех хотят посидеть на коленях. Бухгалтеры — это условный пример. Я нормально отношусь к бухгалтерам.

У моей знакомой, она работала в банке, была руководительница, которая одевалась реально как стриптизёрша. Она ходила на работу в латексных шортах и очень любила заводить себе любовников среди подчинённых. Она прямо ходила и выискивала жертву. А на всяких корпоративных пьянках она заманивала чуваков или посреди танцпола запрыгивала на охранника, чуть ли не на голову ему садилась. Это супертреш, но это окружающая нас действительность.

Но женщинам, безусловно, сложнее. Причём, на какой бы должности они ни находились. Вот в руководящих сферах, кажется, образованные, умные люди, а всё то же самое. Все эти шуточки-комплименты по поводу груди, попы, как кто оделся. Оделся, естественно, лишь для того, чтобы навлечь на себя комплименты.

Как отреагировали окружающие?

Это считается ок, прикольно, в порядке вещей. У нас в стране агрессоры и жертвы постоянно меняются местами, и за рамки этих ролей мало кому удаётся выйти. У людей вообще нет понимания, особенно когда это рабочие отношения мужчина-начальник — женщина-подчинённый.

Мужчина воспринимается женщинами как некий неуправляемый самосвал, который просто несётся. Его всё на свете провоцирует. Он делает что хочет. Никак себя не контролирует. Чем угодно себя может оправдывать. И ни за что при этом не отвечает.

Если мы говорим про харассмент, то это в первую очередь о сексе. А сексуальные потребности — это же не еда, питьё или дыхание. Без этого можно жить, можно это регулировать. Можно ответственно относиться к тому, как ты проявляешь свои потребности, как ты говоришь о них. И тем более уж на рабочем месте, где отношения вообще по-другому выстраиваются.

А у нас личных границ не существует в стране. У нас всё общее, и все вместе слиплись: мухи, котлеты. И никто ни за что не в ответе.

Это какие-то двусмысленные намёки, прикосновения омерзительные, которые заставляют тебя ощущать какую-то вину, стыд. Это просто очень склизкое такое ощущение внутреннее, оно, наверное, каждой женщине знакомо. И я не думаю, что его с чем-то можно перепутать.

А когда твои границы очень часто нарушают, то чувствительность теряется. Тебе надо оправдать это, что большинство женщин и делает. Ну просто я очень симпатичная, — думает она, — поэтому он так ко мне относится. Нет.

Сравнивали ли Россию и США?

Я думаю, что в Штатах очень сложно избежать перегибов в таких моментах. Потому что это очень долго копилось всё. Это же история феминизма. Всё это насилие происходило очень много лет, и поэтому сейчас всё так, как есть. Но это большой и важный процесс. Но нам, конечно, с нашим менталитетом ещё долго до этого: и идти, и идти, и пахать, и пахать.

Мужчине, когда он находится элементарно в более сильной физически или более властной позиции, очень сложно представить, что шутки и замечания, которые он делает походя, могут быть крайне некомфортны для женщины.

Ему в голову даже не приходит, что если, например, он будет на этом месте, будет приходить на работу пять дней в неделю и пять дней в неделю к нему будет подходить какой-нибудь бугай, который больше его и сильнее, и будет отпускать шутки по поводу его попы, по поводу его улыбки и всего остального, то он очень быстро начнёт себя чувствовать паршиво.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Главный вопрос, который задавали девушки: "Что делать?" И проблема в том, что однозначного ответа на него нет. Ведь юридически домогательство не является преступлением. В уголовном кодексе есть лишь "понуждение к сексуальным действиям". И то должны присутствовать шантаж или использование служебного положения. Но там речь идёт о сексе на рабочем месте — без любви и по принуждению. А это не поглаживания и не сомнительные комплименты.

Три года назад Госдума хотела принять закон о домогательствах, где виновным назначали штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Но в итоге проект зарубили, резюмировав, что определение домогательства больно расплывчатое. Подать же в суд за сексуальное домогательство можно, если они вынудили девушку уволиться с работы. Так как это уже дискриминация, за которую, по Трудовому кодексу, следует наказывать. На практике же таких случаев — единицы, тогда как случаев реального харассмента — тысячи.

Просто все об этом молчат, так как не знают, куда идти. Нет понятной и прозрачной схемы. Нет громких дел и серьёзных наказаний за проступки. Получается, что всё почти разрешено. Если по-тихому. Ведь, куда бы ты ни обратился, сколько бы сил не потратил в итоге, преступник не понесёт наказания. Отсюда и апатия, и тишина, и нежелание связываться — замкнутый круг.

Вырваться из него можно, лишь начав говорить о происходящем, наверное.