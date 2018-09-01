Мало полосы. Кто виноват в аварии Boeing в Сочи

Сегодня ночью при посадке в аэропорту Сочи самолёт авиакомпании Utair выкатился за пределы ВПП и загорелся. В результате аварии пострадало 18 человек. Также от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Росавиация и прокуратура проверит как действия диспетчеров аэропорта, давших разрешение на посадку в сложных погодных условиях, так и самих пилотов.

— Диспетчер, борт UT579, сильный боковой ветер, дождь, плохая видимость. Уходим на второй круг.

— Вас понял, заходите на второй.

— Может, лучше уйти в Краснодар? Там сядем спокойно, — спрашивает второй пилот капитана.

— Нет, не хватит топлива. Сядем.

Ещё со времён СССР сочинский аэропорт считается самым сложным для работы пилотов. Заход на посадку возможен только со стороны моря, и даже в хорошую погоду испарения большого массива воды доставляют проблем самолёту, летящему на низкой высоте. В штормовую погоду посадить лайнер ещё сложнее. Ситуация осложняется тем, что здесь весьма ограничена возможность прервать посадку. После определённого момента на второй круг уйти просто невозможно.

1 сентября. Ночь. Шквалистый ветер и дождь.

Капитан Boeing 737-800, следовавшего из Москвы (рейс UT579), со второй попытки всё же сажает самолёт, но скорость слишком высокая. "Боинг" скользит по полосе и выкатывается за пределы ВПП. Вместе со 164 пассажирами и шестью членами экипажа он скатывается в русло реки.

Ситуация становится критической: у "боинга" загорелся левый двигатель и оторваны оба крыла. Пассажиров и экипаж от взрыва спасает сильное течение реки, которое сразу же уносило разливающийся керосин.

— Я был на этом борту. Посадка проводилась в шторм и на потоки воды по взлётной полосе. С первого раза не получилось, ушёл на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками, и сильная скорость была, из-за того что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и, когда катились, тоже поддавал, — рассказал один из пассажиров.

По его словам, из-за скорости не хватило полосы, в результате чего авиалайнер и выкатился за ограду и рухнул в реку Мзымта.

— Другие рейсы отправили на запасные аэропорты. Нам так не повезло, как им. Но мы родились в рубашке, и хоть это страшно, зато живы все, — резюмировал пассажир.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа остались живы. 18 человек были доставлены в больницу. Но без жертв не обошлось: от сердечного приступа скончался один из сотрудников аэропорта, который первым оказался на месте аварии.

Борт Boeing 737-800 с регистрацией VQ-BJI был выпущен в 2003 году. Крайние свои рейсы борт выполнил 31 августа в Минеральные Воды и Самарканд.

Южная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту аварийной посадки.

— По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, по факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

КВС Алексея Шнырева и второго пилота Сергея Иванова допрашивают следователи.

Предварительная причина аварийной посадки — сложные метеоусловия. С 12 до 3 ночи в районе аэропорта был сильный ливень: полосу затопило, и пилоты просто не смогли затормозить в пределах ВПП. Борт ударился о бруствер и скатился в русло реки, после чего самолёт завалился на бок и начался пожар на обеих плоскостях крыла.

Однако есть вопросы как к экипажу самолёта, так и к решениям диспетчеров аэропорта.

За несколько минут до посадки "боинга" экипаж борта авиакомпании AirBaltic, оценив погодные условия, принял решение уйти на другой аэропорт.

Почему этого не сделал капитан Utair, выяснят следователи.

Также будут допрошены и диспетчеры аэропорта. Как рассказывают источники в правоохранительных органах, диспетчеры поменяли полосу для борта. Сначала они дали полосу с малым ветром — 4 метра в секунду, а затем поменяли на другую, и борт садился при ветре 12 метров в секунду.

Нынешняя авария — не первый подобный инцидент с самолётами Utair. В 2016 году самолёт рейса Москва — Воронеж съехал со взлётно-посадочной полосы во время приземления. На борту находилось 54 человека.

В 2017 году, как писал Лайф, компания Utair скрыла опасный инцидент с её бортом, который произошёл в небе над Подмосковьем при заходе на посадку во Внукове.