Смертельный холод. Следователи выясняют, почему люди в Шахтах грелись газом

Не успели жители России прийти в себя после трагедии в Магнитогорске, где после взрыва в одном из домов погибло 39 человек, как в понедельник утром похожая история произошла в Шахтах Ростовской области. Рано утром в доме на улице Хабарова прогремел взрыв, который разнёс два верхних этажа. Один человек погиб, семь пострадали, судьба ещё четырёх остаётся под вопросом. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и среди главных рабочих версий пока отрабатывают взрыв бытового газа. Жители уже пожаловались следователям, что в последнее время в некоторых квартирах было холодно, поэтому люди грелись газовыми горелками. Следователи уже навестили с обысками управляющую компанию, а также городскую газовую компанию.

Взрыв прогремел в 6:20 по московскому времени на одном из последних этажей дома № 16 на улице Хабарова. Это девятиэтажный дом, который был построен в 1993 году. Взрыв был такой силы, что разнёс угловые квартиры на восьмом и девятом этажах в третьем подъезде.

На место сразу же выехали аварийные службы, спасатели и силовики. Всего там работали около 300 человек и 65 единиц техники. Из дома были эвакуированы 140 человек.

Через два часа спасатели достали из-под завалов погибшую женщину. Ещё семь человек, в том числе и ребёнок, оказались живы. Их сразу же отправили в местную больницу, где врачи оказали им необходимую помощь. По предварительным данным, под завалами могут оставаться ещё четыре человека. Пострадавших, членов их семей и жителей дома консультирует восемь психологов МЧС России.

Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы найти людей. По поручению губернатора Василия Голубева эксперты тщательно проверят конструкции дома и решат, в каких квартирах могут жить люди.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительным данным, в доме на Хабарова взорвался бытовой газ. Следователи сейчас выясняют, почему это произошло. По одной из версий, в последнее время по неизвестной причине в доме было холодно, поэтому многие жильцы предпочитали греться, включая на кухне газ на всю ночь. Об этом уже рассказывали жильцы дома. Не исключено, что в одной из квартир произошла утечка газа, которая и привела к взрыву.

Дом обслуживает управляющая компания "Жилремсервис" с 1 ноября 2016 года. Это крупнейший оператор в городе, который занимает четвёртое место и обслуживает 87 домов. Следователи уже работают в офисе компании на улице Пролетарской. В первую очередь они будут выяснять, как обслуживался дом, как управляющая компания реагировала на жалобы жильцов. Если подтвердится тот факт, что во время морозов не работало отопление в доме и жильцам приходилось греться газом, то сотрудники компании и руководство могут стать фигурантами уголовного дела. Сейчас в Шахтах температура опускается до −5 градусов.

В "Жилремсервисе" отказались комментировать Лайфу ситуацию с обслуживанием дома № 16 на улице Хабарова.

Оперативники также провели обыски и в газовой компании. Дом обслуживает "дочка" корпорации "Газпром" — ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Хабарова, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

Компания уже сообщила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома на улице Хабарова проводилось в мае прошлого года.