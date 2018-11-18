Взгляд не отвести. 10 детей с самыми красивыми глазами на свете

Глаза этой индийской девочки настолько яркие, что может показаться, что они ненастоящие
Ещё одна индийская красавица, которую из-за необычных глаз считают в деревне колдуньей
Глаза этой девочки видели многое. Снимок Шарбат Гулы был сделан во время войны в Афганистане и стал знаменитым на весь мир
Этого темнокожего мальчика из Эфиопии зовут Абаш, и у него небесно-голубые глаза. Это не фотошоп, а действие врождённого синдрома Ваарденбурга
Кажется, глаза этого мальчика светятся изнутри
У малыша Нонга Юхуя, возможно, самые необычные глаза на свете. Они имеют необычное строение и способны видеть в темноте, словно кошачьи
Маленький мальчик с очень мудрым взглядом необычных глаз
Если смотреть на глаза этой малышки под особым углом, то они будут разного цвета
От этих ярко-зелёных глаз захватывает дух
Две сестры с пронзительными голубыми глазами
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