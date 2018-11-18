Взгляд не отвести. 10 детей с самыми красивыми глазами на свете

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Взгляд не отвести. 10 детей с самыми красивыми глазами на свете

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Фото: соцсети

Глаза порой нам могут сказать больше, чем слова. Именно на них мы сначала обращаем внимание при общении с человеком. Все они по-своему прекрасны, за каждыми стоит история. Но мы предлагаем взглянуть на те из них, чья необычная красота покорила многих пользователей Сети. Это замечательные глаза детей со всего мира.

Глаза этой индийской девочки настолько яркие, что может показаться, что они ненастоящие

<p>Фото: соцсети</p>

Ещё одна индийская красавица, которую из-за необычных глаз считают в деревне колдуньей

<p>Фото: соцсети</p>

Глаза этой девочки видели многое. Снимок Шарбат Гулы был сделан во время войны в Афганистане и стал знаменитым на весь мир

<p>Фото: соцсети</p>

Этого темнокожего мальчика из Эфиопии зовут Абаш, и у него небесно-голубые глаза. Это не фотошоп, а действие врождённого синдрома Ваарденбурга

<p>Фото: соцсети</p>

Кажется, глаза этого мальчика светятся изнутри

<p>Фото: соцсети</p>

У малыша Нонга Юхуя, возможно, самые необычные глаза на свете. Они имеют необычное строение и способны видеть в темноте, словно кошачьи

<p>Фото: соцсети</p>

Маленький мальчик с очень мудрым взглядом необычных глаз

<p>Фото: соцсети</p>

Если смотреть на глаза этой малышки под особым углом, то они будут разного цвета

<p>Фото: соцсети</p>

От этих ярко-зелёных глаз захватывает дух

<p>Фото: соцсети</p>

Две сестры с пронзительными голубыми глазами

<p>Фото: соцсети</p>

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