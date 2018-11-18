Взгляд не отвести. 10 детей с самыми красивыми глазами на свете

Глаза порой нам могут сказать больше, чем слова. Именно на них мы сначала обращаем внимание при общении с человеком. Все они по-своему прекрасны, за каждыми стоит история. Но мы предлагаем взглянуть на те из них, чья необычная красота покорила многих пользователей Сети. Это замечательные глаза детей со всего мира.

Глаза этой индийской девочки настолько яркие, что может показаться, что они ненастоящие

Ещё одна индийская красавица, которую из-за необычных глаз считают в деревне колдуньей

Глаза этой девочки видели многое. Снимок Шарбат Гулы был сделан во время войны в Афганистане и стал знаменитым на весь мир

Этого темнокожего мальчика из Эфиопии зовут Абаш, и у него небесно-голубые глаза. Это не фотошоп, а действие врождённого синдрома Ваарденбурга

Кажется, глаза этого мальчика светятся изнутри

У малыша Нонга Юхуя, возможно, самые необычные глаза на свете. Они имеют необычное строение и способны видеть в темноте, словно кошачьи

Маленький мальчик с очень мудрым взглядом необычных глаз

Если смотреть на глаза этой малышки под особым углом, то они будут разного цвета

От этих ярко-зелёных глаз захватывает дух

Две сестры с пронзительными голубыми глазами