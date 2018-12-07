Углеродная опасность. Ближе, чем мы думаем!

Систематические наблюдения за климатом начались ровно 60 лет назад, и первопроходцем в этой области стал американский учёный Чарльз Дэйвид Килинг. С тех пор измерения не прекращались и график роста количества СО2 почти линеен — этот рост не прекращается. По оценкам экспертов, если текущие тенденции сохранятся, температура поверхности Земли может повыситься к концу XXI века ещё на 2–4 градуса Цельсия (и это ещё оптимистично) относительно текущего уровня, что будет иметь катастрофические последствия, прежде всего гуманитарные.

В Докладе о глобальных рисках 2018 г., который был опубликован Всемирным экономическим форумом, неблагоприятные погодно-климатические явления, вызванные изменением климата, поставлены на 2-е место по силе воздействия на экономику (сразу вслед за оружием массового поражения) и на 1-е место по вероятности наступления. В России же, ввиду её северного расположения, климат меняется быстрее, чем в остальном мире. По данным Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, среднегодовая температура на территории России растёт более чем в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру! Это активизирует не только дискуссии на тему сценариев развития экономики с учётом экологических вызовов, но и подталкивает к комплексному анализу и обсуждению вариантов совместных действий на международном уровне.

Топливная энергетика — вход воспрещён?

Топливная энергетика — это производство электричества за счёт сжигания угля, мазута или газа. И несмотря на дискуссии о расширении солнечной и ветряной генерации, ТЭС по-прежнему преобладают в мировом производстве энергии.

— Доля ТЭС в общемировой выработке снижается, но очень незначительно и медленно, — говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников. — В последние 30 лет эта доля сохранялась на уровне 62–65%, при этом угольных ТЭС — 37%. С 11% до 4% снизилась доля генерации на нефтепродуктах, уменьшается и угольный сектор, но очень медленно. До 2040 года ТЭС сохранят, по прогнозам, за собой не менее половины всей электрогенерации планеты!

Тем не менее сказать, что ничего не меняется, нельзя. За последнее время экологические требования к ТЭС ужесточаются многократно, к примеру, в Китае, который удерживает печальное лидерство по распространению угольной энергетики. Хотя при их масштабах сжигания угля и это не панацея.

Инвестиции в переоснащение и замену технологий в сфере ТЭС принято считать в долларах на киловатт произведённой электроэнергии, и в России эти цифры составляют около $90 для самых современных в экологическом плане ТЭС, тогда как в мире эта цифра значительно выше — от $200 до 700 на киловатт. Во многом причина заключается в пониженных экологических требованиях к ТЭС в нашей стране.

Но ситуация с "озеленением" тепловой генерации в России не так однозначна и сложна не только отсутствием своих технологий, оборудования, но и дороговизной модернизации. По оценкам экспертов, доведение ТЭС до современных стандартов равносильно по затратам строительству нового объекта газовой генерации. И хотя доля электроэнергетики в глобальных выбросах оксидов серы и азота составляет не более 20%, а по твёрдым веществам — чрезвычайно мала, отсутствие собственных компетенций в этом вопросе в перспективе может дорого обойтись как самим компаниям, так и тем, кто пользуется их услугами. По словам представителя Российского партнёрства за сохранение климата Ольги Санаровой, сегодня "ускоренный переход к "зелёной экономике" является уже необходимостью, а не просто конкурентным преимуществом, поскольку в долгосрочной перспективе использование энергоёмкого углеродного топлива будет генерировать дополнительные затраты не только для неэффективных компаний, но и для экономики в целом".

Технологии: дорого, но необходимо

В то время как о масштабных ограничениях или переменах в транспортной и жилой сфере, на которые приходится основная доля вредных выбросов, активных дискуссий экспертным сообществом не ведётся, крупная промышленность давно и по собственной инициативе развивает экологичные технологии. Мотивацией служит не только забота о природе, но и повышение конкурентоспособности продукции и общий экономический эффект.

— Мы ведём работу по разработке и внедрению низкоуглеродных технологий уже много лет и в своей стратегии развития закладываем гораздо более жёсткие и структурированные цели по экологичности производства, чем это предусмотрено в мировой практике. При анализе любого инвестпроекта в приоритетном порядке оценивается его углеродная составляющая, и она является одной из ключевых при принятии решений о возможности реализации проекта, — рассказывает технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.

Ещё в 2011 году компания одной из первых в мире начала эксперименты с инертными несгорающими анодами, спечёнными из металлокерамики. При их использовании выброс CO и СO 2 полностью прекратится, а в атмосферу планеты поступает чистый кислород. Один электролизер с инертным анодом способен выделять кислород, как 70 гектаров леса! Сегодня РУСАЛ находится на завершающем этапе тестирования технологии инертных анодов — уже освоено их производство, а в экспериментальном режиме получено более 1500 тонн алюминия.

Другим проектом будущего, который в принципе может быть актуален для всех металлургов, является разработка технологии использования энергии отходящих газов для обогрева. В случае реализации такого проекта, к примеру, завод производительностью 1 млн тонн алюминия в год сможет фактически без затрат выдавать тепловую энергию, которой хватит на 400-тысячный город. Соответственно, на аналогичный же объём энергии можно будет перестать сжигать уголь или газ на ТЭС.

Государство убеждает

Характерный пример принудительного повышения экологичности промышленности или вытеснения её в иные технологические сегменты — история с угольной энергетикой в Великобритании. На островах, как и во всей Европе, действует общеевропейская система ETC, взимающая "плату за углерод" — экологический налог, входящий в комплекс мер в рамках международной концепции низкоуглеродного развития, оговорённой Киотским протоколом, Парижским соглашением и другими итерациями этих договорённостей. Но вдобавок к ETC британцы к 2013 году ввели собственную систему сборов — Carbon Price Floor. После чего доля угольной генерации в страновом балансе начала резко падать — с 40% в 2012 до 7% в 2017-м! Ещё пример — во Франции, которая в 2017 году перестала выдавать лицензии на разработку новых нефтяных месторождений с целью ускорить отказ от добычи и применения ископаемого топлива.

В России с 2002 года согласно Закону "Об охране окружающей среды" предприятия платят взнос за негативное воздействие на окружающую среду — ПНВОС. С 2019 года ПНВОС заменяется на экологический налог.

— Основания для замены ПНВОС экологическим налогом — низкая эффективность взимания ПНВОС, порождающая необходимость финансировать государственные экологические программы за счёт иных доходов федерального и региональных бюджетов, — поясняет Наталья Беляева, зампред Комитета по экологии "Деловой России". — А также отсутствие должной мотивации к уплате взносов за НВОС — судебного порядка взыскания, отсутствие уголовной ответственности за неуплату.

Бизнес идет с опережением

Впрочем, явно принуждать бизнес к повышению экологической ответственности приходилось лет 15–20 назад. Сегодня климатическая угроза стала настолько очевидной, что компании сами зачастую являются инициаторами более строгих мер по отношению к тем, кто "тянет вниз" всех остальных. На сегодняшний день инвесторы, контролирующие в совокупности активы на сумму свыше 5,6 трлн долларов, приняли решение полностью отказаться от инвестиций в угольные компании. В коммерческом секторе популярна климатическая программа CDP, участники которой, компании из разных стран мира и разных секторов экономики, представляют в едином электронном формате открытые сведения о выбросах парниковых газов своим инвесторам и партнёрам. В рамках глобальной инициативы RE100 даже неэнергетические компании берут обязательство пользоваться только энергией, получаемой из возобновляемых источников. Это такие имена, как IKEA, Coca-Cola, Nestle, Unilever, Carlsberg, HP, Microsoft, NIKE, Philips и сотни других.

В нашей стране добровольные инициативы крупных брендов пока только появляются. Например, Нижнекамскнефтехим ежегодно представляет своим европейским партнёрам, Bridgestone и Pirelli, подробный отчёт об углеродоёмкости поставляемой продукции и выбросах парниковых газов. А российский РУСАЛ в 2017 году запустил бренд "зелёного" алюминия, при производстве которого применяется чистая электроэнергия от ГЭС. И в целом российские компании более активно участвуют в мировой повестке проблем климатического регулирования, и очередная возможность "сверить часы" появится уже на 24-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP24), которая продлится в Катовице (Польша) по 14 декабря 2018 года.