Углеродная опасность. Ближе, чем мы думаем!

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Углеродная опасность. Ближе, чем мы думаем!

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Фото: © Shutterstock

Систематические наблюдения за климатом начались ровно 60 лет назад, и первопроходцем в этой области стал американский учёный Чарльз Дэйвид Килинг. С тех пор измерения не прекращались и график роста количества СО2 почти линеен — этот рост не прекращается. По оценкам экспертов, если текущие тенденции сохранятся, температура поверхности Земли может повыситься к концу XXI века ещё на 2–4 градуса Цельсия (и это ещё оптимистично) относительно текущего уровня, что будет иметь катастрофические последствия, прежде всего гуманитарные.

В Докладе о глобальных рисках 2018 г., который был опубликован Всемирным экономическим форумом, неблагоприятные погодно-климатические явления, вызванные изменением климата, поставлены на 2-е место по силе воздействия на экономику (сразу вслед за оружием массового поражения) и на 1-е место по вероятности наступления. В России же, ввиду её северного расположения, климат меняется быстрее, чем в остальном мире. По данным Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, среднегодовая температура на территории России растёт более чем в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру! Это активизирует не только дискуссии на тему сценариев развития экономики с учётом экологических вызовов, но и подталкивает к комплексному анализу и обсуждению вариантов совместных действий на международном уровне.

Топливная энергетика — вход воспрещён?

Топливная энергетика — это производство электричества за счёт сжигания угля, мазута или газа. И несмотря на дискуссии о расширении солнечной и ветряной генерации, ТЭС по-прежнему преобладают в мировом производстве энергии.

— Доля ТЭС в общемировой выработке снижается, но очень незначительно и медленно, — говорит старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников. — В последние 30 лет эта доля сохранялась на уровне 62–65%, при этом угольных ТЭС — 37%. С 11% до 4% снизилась доля генерации на нефтепродуктах, уменьшается и угольный сектор, но очень медленно. До 2040 года ТЭС сохранят, по прогнозам, за собой не менее половины всей электрогенерации планеты!

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Тем не менее сказать, что ничего не меняется, нельзя. За последнее время экологические требования к ТЭС ужесточаются многократно, к примеру, в Китае, который удерживает печальное лидерство по распространению угольной энергетики. Хотя при их масштабах сжигания угля и это не панацея.

Инвестиции в переоснащение и замену технологий в сфере ТЭС принято считать в долларах на киловатт произведённой электроэнергии, и в России эти цифры составляют около $90 для самых современных в экологическом плане ТЭС, тогда как в мире эта цифра значительно выше — от $200 до 700 на киловатт. Во многом причина заключается в пониженных экологических требованиях к ТЭС в нашей стране.

Но ситуация с "озеленением" тепловой генерации в России не так однозначна и сложна не только отсутствием своих технологий, оборудования, но и дороговизной модернизации. По оценкам экспертов, доведение ТЭС до современных стандартов равносильно по затратам строительству нового объекта газовой генерации. И хотя доля электроэнергетики в глобальных выбросах оксидов серы и азота составляет не более 20%, а по твёрдым веществам — чрезвычайно мала, отсутствие собственных компетенций в этом вопросе в перспективе может дорого обойтись как самим компаниям, так и тем, кто пользуется их услугами. По словам представителя Российского партнёрства за сохранение климата Ольги Санаровой, сегодня "ускоренный переход к "зелёной экономике" является уже необходимостью, а не просто конкурентным преимуществом, поскольку в долгосрочной перспективе использование энергоёмкого углеродного топлива будет генерировать дополнительные затраты не только для неэффективных компаний, но и для экономики в целом".

Технологии: дорого, но необходимо

<p>Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок</p>

В то время как о масштабных ограничениях или переменах в транспортной и жилой сфере, на которые приходится основная доля вредных выбросов, активных дискуссий экспертным сообществом не ведётся, крупная промышленность давно и по собственной инициативе развивает экологичные технологии. Мотивацией служит не только забота о природе, но и повышение конкурентоспособности продукции и общий экономический эффект.

— Мы ведём работу по разработке и внедрению низкоуглеродных технологий уже много лет и в своей стратегии развития закладываем гораздо более жёсткие и структурированные цели по экологичности производства, чем это предусмотрено в мировой практике. При анализе любого инвестпроекта в приоритетном порядке оценивается его углеродная составляющая, и она является одной из ключевых при принятии решений о возможности реализации проекта, — рассказывает технический директор ОК РУСАЛ Виктор Манн.

Ещё в 2011 году компания одной из первых в мире начала эксперименты с инертными несгорающими анодами, спечёнными из металлокерамики. При их использовании выброс CO и СO2 полностью прекратится, а в атмосферу планеты поступает чистый кислород. Один электролизер с инертным анодом способен выделять кислород, как 70 гектаров леса! Сегодня РУСАЛ находится на завершающем этапе тестирования технологии инертных анодов — уже освоено их производство, а в экспериментальном режиме получено более 1500 тонн алюминия.

Другим проектом будущего, который в принципе может быть актуален для всех металлургов, является разработка технологии использования энергии отходящих газов для обогрева. В случае реализации такого проекта, к примеру, завод производительностью 1 млн тонн алюминия в год сможет фактически без затрат выдавать тепловую энергию, которой хватит на 400-тысячный город. Соответственно, на аналогичный же объём энергии можно будет перестать сжигать уголь или газ на ТЭС.

Государство убеждает

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко</p>

Характерный пример принудительного повышения экологичности промышленности или вытеснения её в иные технологические сегменты — история с угольной энергетикой в Великобритании. На островах, как и во всей Европе, действует общеевропейская система ETC, взимающая "плату за углерод" — экологический налог, входящий в комплекс мер в рамках международной концепции низкоуглеродного развития, оговорённой Киотским протоколом, Парижским соглашением и другими итерациями этих договорённостей. Но вдобавок к ETC британцы к 2013 году ввели собственную систему сборов — Carbon Price Floor. После чего доля угольной генерации в страновом балансе начала резко падать — с 40% в 2012 до 7% в 2017-м! Ещё пример — во Франции, которая в 2017 году перестала выдавать лицензии на разработку новых нефтяных месторождений с целью ускорить отказ от добычи и применения ископаемого топлива.

В России с 2002 года согласно Закону "Об охране окружающей среды" предприятия платят взнос за негативное воздействие на окружающую среду — ПНВОС. С 2019 года ПНВОС заменяется на экологический налог.

— Основания для замены ПНВОС экологическим налогом — низкая эффективность взимания ПНВОС, порождающая необходимость финансировать государственные экологические программы за счёт иных доходов федерального и региональных бюджетов, — поясняет Наталья Беляева, зампред Комитета по экологии "Деловой России". — А также отсутствие должной мотивации к уплате взносов за НВОС — судебного порядка взыскания, отсутствие уголовной ответственности за неуплату.

Бизнес идет с опережением

<p>Фото: © Pixabay</p>

Впрочем, явно принуждать бизнес к повышению экологической ответственности приходилось лет 15–20 назад. Сегодня климатическая угроза стала настолько очевидной, что компании сами зачастую являются инициаторами более строгих мер по отношению к тем, кто "тянет вниз" всех остальных. На сегодняшний день инвесторы, контролирующие в совокупности активы на сумму свыше 5,6 трлн долларов, приняли решение полностью отказаться от инвестиций в угольные компании. В коммерческом секторе популярна климатическая программа CDP, участники которой, компании из разных стран мира и разных секторов экономики, представляют в едином электронном формате открытые сведения о выбросах парниковых газов своим инвесторам и партнёрам. В рамках глобальной инициативы RE100 даже неэнергетические компании берут обязательство пользоваться только энергией, получаемой из возобновляемых источников. Это такие имена, как IKEA, Coca-Cola, Nestle, Unilever, Carlsberg, HP, Microsoft, NIKE, Philips и сотни других.

В нашей стране добровольные инициативы крупных брендов пока только появляются. Например, Нижнекамскнефтехим ежегодно представляет своим европейским партнёрам, Bridgestone и Pirelli, подробный отчёт об углеродоёмкости поставляемой продукции и выбросах парниковых газов. А российский РУСАЛ в 2017 году запустил бренд "зелёного" алюминия, при производстве которого применяется чистая электроэнергия от ГЭС. И в целом российские компании более активно участвуют в мировой повестке проблем климатического регулирования, и очередная возможность "сверить часы" появится уже на 24-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP24), которая продлится в Катовице (Польша) по 14 декабря 2018 года.

Автор:
АГ
Алексей Гуров
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