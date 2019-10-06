Глухая девушка ведёт трогательный дневник, куда заносит всё услышанное впервые

Людям, не имеющим никаких проблем со здоровьем, сложно понять тех, кому с рождения приходится каждый день преодолевать различные трудности. Поэтому одна девушка решила напомнить об истинной ценности даже таких незначительных моментов, как шелест травы.

Когда Джо Альтмайер получила слуховой аппарат, её радости не было предела. Ей всегда было интересно, какие звуки издаёт мир вокруг неё, и теперь у неё появилась возможность узнать об этом. Чтобы поделиться с друзьями этими эмоциями, Джо завела блог, где и начала описывать все свои открытия, сообщает Bored Panda.

Нашла во дворе у друга вот это. Сказать, что я разрыдалась, — ничего не сказать

Птицы! Они так красиво щебечут, боже мой! Джо Альтмайер

Наконец-то услышала, как поёт мой лучший друг Джо Альтмайер

Их копыта создают звук в траве, но он почти неслышен. Прекрасные звуки, прекрасные создания

Забыла написать это в самом начале! Тот забавный звук, с которым собака принюхивается к воздуху или земле, когда ищет что-то? Милотища! Джо Альтмайер

Сосновые шишки и сосновые иголки хрустят под ногами! Боже мой! Очень прикольно

Фильтр в моём аквариуме! Такое бульк-бульк-бульк Джо Альтмайер

Шелест песка под ногами во время прогулки. Такой будто скрип, но приятный. 10/10, всем советую Джо Альтмайер

Мо-рюш-ко!

Впервые услышала свою игру на гитаре... Поскорее вынула слуховой аппарат. Пока не научусь играть, лучше его не надевать Джо Альтмайер

Когда что-то рисуешь на бумаге карандашами, они поскрипывают. Не знала, что они так умеют! Джо Альтмайер

Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия