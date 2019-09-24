Глюкоза выложила чересчур откровенное фото из ванной, и всё ради женской красоты

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Фото © Instagram/glukozamusic

33-летняя певица заставила поклонников понервничать, показав провокационный снимок с водными процедурами.

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) решила поделиться бьюти-секретами и некоторые из них даже сразу подкрепила собственным примером. Артистка выложила фото из усыпанной лепестками цветов ванны где лежала в белом прозрачном боди, подняв руки вверх. При этом самые пикантные места едва оказались прикрыты.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">glukozamusic</a></p>

В подписи певица указала, что помогает ей выглядеть хорошо. И на первом месте разместила совет быть собой. В список вошли правильная осанка, здоровое питание, тщательный уход за кожей и волосами. Также Глюкоза отметила важность отказа от вредных привычек и посещения солярия. Артистка порекомендовала побольше времени уделять себе — например, принимать расслабляющую ванну.

Красота — в каждой из нас ❤️ Но как её холить и лелеять? Есть несколько простых правил, как поддержать то, что дала нам природа. Будьте собой, держитесь естественно, подчёркивайте свою индивидуальность

Глюкоза

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">glukozamusic</a></p>

Большинство поклонников довольно тепло встретили откровенный снимок. Они отметили, насколько он получился нежным, а Наталья изящной и красивой. Однако не все разделяли подобную точку зрения. Часть комментаторов высказались о том, что Глюкоза зачастила выкладывать горячие фото, идя на поводу у инста-моды.

Идеал женской красоты

glukoza_one_love

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">glukozamusic</a></p>

Совсем уже ***. Вместо искусства соски нам показывает!

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