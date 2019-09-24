Глюкоза выложила чересчур откровенное фото из ванной, и всё ради женской красоты

33-летняя певица заставила поклонников понервничать, показав провокационный снимок с водными процедурами.

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) решила поделиться бьюти-секретами и некоторые из них даже сразу подкрепила собственным примером. Артистка выложила фото из усыпанной лепестками цветов ванны где лежала в белом прозрачном боди, подняв руки вверх. При этом самые пикантные места едва оказались прикрыты.

В подписи певица указала, что помогает ей выглядеть хорошо. И на первом месте разместила совет быть собой. В список вошли правильная осанка, здоровое питание, тщательный уход за кожей и волосами. Также Глюкоза отметила важность отказа от вредных привычек и посещения солярия. Артистка порекомендовала побольше времени уделять себе — например, принимать расслабляющую ванну.

Красота — в каждой из нас ❤️ Но как её холить и лелеять? Есть несколько простых правил, как поддержать то, что дала нам природа. Будьте собой, держитесь естественно, подчёркивайте свою индивидуальность Глюкоза

Большинство поклонников довольно тепло встретили откровенный снимок. Они отметили, насколько он получился нежным, а Наталья изящной и красивой. Однако не все разделяли подобную точку зрения. Часть комментаторов высказались о том, что Глюкоза зачастила выкладывать горячие фото, идя на поводу у инста-моды.

Идеал женской красоты glukoza_one_love

Совсем уже ***. Вместо искусства соски нам показывает! photografer85

Вот не может Глюкоза без наготы madamanastasia07

Глюкоза впервые высказалась о разводе, объяснив, почему сняла обручальное кольцо