"Не парьтесь!" Глюкоза рассказала, что её удивило на курсах по оральному сексу

Певица призналась в интервью, что прошла обучение, которое на многое открыло ей глаза.

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, призналась, что несколько лет назад пережила кризис в отношениях с мужем, который ей удалось преодолеть, в частности, с помощью хорошего секса. 32-летняя певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор", что для этого посещала специальные курсы по обучению оральному сексу.

Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: "Мне это не подходит, этого я делать не буду". Поэтому мужчины начинают ходить налево Наталья Ионова

По словам знаменитости, на обучение её привела подруга, которая до последнего хранила в секрете, что ждёт певицу. Тем не менее Глюкоза считает, что это неоценимый опыт, который помог ей в семейной жизни.

Оказывается, всё, над чем девчонки парятся, это, наоборот, не нужно делать. Мужчине вообще по фигу, накрашена ты или нет. Что меня вообще поразило — всякие эти причмокивания мужчинам на самом деле нравятся. Когда всё слышно и всё, так сказать, ярко Наталья Ионова

Ионова живёт в браке с бизнесменом Александром Чистяковым больше десяти лет. У пары двое детей: 11-летняя Лидия и семилетняя Вера. Певица часто публикует откровенные фото, но, по её словам, супруг ничего не имеет против.