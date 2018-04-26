Гоген Солнцев увез пожилую супругу в свадебное путешествие

В апреле Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расписались в столичном дворце бракосочетания № 4. 63-летняя женщина и скандальный шоумен отметили свадьбу на площадке проекта "Дом-2". После гуляний новобрачные улетели в свадебное путешествие в тёплую страну. Какую именно — пока не сообщается. Гоген поделился снимками с отдыха с 63-летней супругой.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 24 Апр 2018 в 12:43 PDT

— Ярких выходных вам в ленту. Я не перестаю удивляться тому, как отдых влияет на человека... Правильно говорит Катюша: "Со мной отдых куда приятнее, чем без меня", — написал Солнцев в "Инстаграме".

Судя по следующей записи, его жена приготовила ему сюрприз:

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 25 Апр 2018 в 5:18 PDT

— Катя человек совершенно неугомонный! И в ближайшее время решила организовать наш перелёт в место своей давней мечты! Посмотрим, что это будет! Знали бы все, насколько у этого человека отменный вкус! Но говорить загадками моя жена мастер, — написал он.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович познакомились четыре года назад. Женщина, филолог по образованию, долгое время мечтала играть в театре. По её признанию, она несколько лет мечтала познакомиться с шоуменом.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 18 Апр 2018 в 4:56 PDT

Вокруг их союза даже после свадьбы ходит много разговоров. Многие уверены, что шоумен решил жениться на Екатерине из-за солидного приданого. У Терешкович якобы есть: загородный коттедж с дорогой мебелью и помощницей по хозяйству, престижный автомобиль с водителем, несколько счетов в банке. Сам Гоген неоднократно признавался, что действительно полюбил пожилую женщину. Об интимной жизни с ней Солнцев без стеснения сообщал поклонникам и журналистам.