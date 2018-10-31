"Кати рядом нет, но празднику быть!" Солнцев ушёл в отрыв без жены-пенсионерки

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"Кати рядом нет, но празднику быть!" Солнцев ушёл в отрыв без жены-пенсионерки

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37-летний шоумен Гоген Солнцев, который недавно жаловался на исчезновение своей 63-летней жены Екатерины Терешкович, решил продолжать жить без неё. Мужчина выложил в "Инстаграм" фото с вечеринки и сопроводил его неоднозначным текстом.

От фейковых новостей нет сладу. Теперь можете не сомневаться, аккаунт лично мой. Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ! Всё ж годы и нагрузки на организм дают своё...

Гоген Солнцев

<p>Фото: instagram.com/solntcev</p>

Отметим, что Ранее Гоген Солнцев намекал на измену со стороны Екатерины Терешкович. Тем не менее до сих пор не известно, что именно произошло между шоуменом и его пожилой супругой и по какой причине её нет рядом. Впрочем, подписчики Гогена сами сделали выводы из прочитанного и очень обрадовались.

Баба Катя спрыгнула? Ну наконец-то, хоть приятно на Гогена смотреть, ищи молодую, нафиг тебе эта старуха, что с ней делать можно?

soboleva8776

Я рада, что Кати нет, очень уж она старенькая была, неприятно смотреть, сейчас пусть Илья работает как артист, успеха тебе!

slacker06

<p>Фото: instagram.com/solntcev</p>

Тем не менее некоторые комментаторы остались недовольны развязкой истории, а точнее — отсутствием внятной развязки. По их мнению, шоу должно продолжаться.

А что случилось? Где Катя? Неужели вас всё же развели злые люди?

zhanetka38

Гоген, мы очень ждём продолжения романа, что значит нет Кати?

aleksei_saenko

<p>Фото: instagram.com/solntcev</p>

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