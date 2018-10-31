"Кати рядом нет, но празднику быть!" Солнцев ушёл в отрыв без жены-пенсионерки

37-летний шоумен Гоген Солнцев, который недавно жаловался на исчезновение своей 63-летней жены Екатерины Терешкович, решил продолжать жить без неё. Мужчина выложил в "Инстаграм" фото с вечеринки и сопроводил его неоднозначным текстом.

От фейковых новостей нет сладу. Теперь можете не сомневаться, аккаунт лично мой. Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ! Всё ж годы и нагрузки на организм дают своё... Гоген Солнцев

Отметим, что Ранее Гоген Солнцев намекал на измену со стороны Екатерины Терешкович. Тем не менее до сих пор не известно, что именно произошло между шоуменом и его пожилой супругой и по какой причине её нет рядом. Впрочем, подписчики Гогена сами сделали выводы из прочитанного и очень обрадовались.

Баба Катя спрыгнула? Ну наконец-то, хоть приятно на Гогена смотреть, ищи молодую, нафиг тебе эта старуха, что с ней делать можно? soboleva8776

Я рада, что Кати нет, очень уж она старенькая была, неприятно смотреть, сейчас пусть Илья работает как артист, успеха тебе! slacker06

Тем не менее некоторые комментаторы остались недовольны развязкой истории, а точнее — отсутствием внятной развязки. По их мнению, шоу должно продолжаться.

А что случилось? Где Катя? Неужели вас всё же развели злые люди? zhanetka38

Гоген, мы очень ждём продолжения романа, что значит нет Кати? aleksei_saenko

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