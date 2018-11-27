Гоген Солнцев выложил фото, за которое его жена-пенсионерка убьёт дочку

Шоумен Гоген Солнцев продолжает подливать масла в огонь ссоры со своей 63-летней женой Екатериной Терешкович. На этот раз мужчина выложила снимок с дочерью супруги, которую та ранее избила из ревности к Гогену.

Напомним, что скандал между Гогеном Солнцевым и Екатериной Терешкович разгорелся в середине октября. Пожилая женщина внезапно покинула молодого мужа, и тот нашёл утешение в компании её дочери Полины. В результате Екатерина приревновала Гогена к дочке и избила её прямо на шоу "Прямой эфир".

И вот теперь Гоген Солнцев выложил совместное фото с Полиной и поблагодарил её за встречу.

Я хочу, чтобы вы знали, я считаю Полину мудрой девушкой. Забавно, но иногда те, от кого не ждёшь, могут тебя и выручить, совсем того не подозревая. <...> И спасибо, Полина! Я был рад нашей уютной встрече Гоген Солнцев

Подписчики отметили, что шоумен ведёт себя неосмотрительно и подвергает девушку опасности.

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Впрочем, некоторые комментаторы порадовались за Гогена и пожелали ему счастья с новой подругой.