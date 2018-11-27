Гоген Солнцев выложил фото, за которое его жена-пенсионерка убьёт дочку

Напомним, что скандал между Гогеном Солнцевым и Екатериной Терешкович разгорелся в середине октября. Пожилая женщина внезапно покинула молодого мужа, и тот нашёл утешение в компании её дочери Полины. В результате Екатерина приревновала Гогена к дочке и избила её прямо на шоу "Прямой эфир".
И вот теперь Гоген Солнцев выложил совместное фото с Полиной и поблагодарил её за встречу.
Я хочу, чтобы вы знали, я считаю Полину мудрой девушкой. Забавно, но иногда те, от кого не ждёшь, могут тебя и выручить, совсем того не подозревая. <...> И спасибо, Полина! Я был рад нашей уютной встрече
Гоген Солнцев
Подписчики отметили, что шоумен ведёт себя неосмотрительно и подвергает девушку опасности.
Убьёт теперь мамаша дочку. Очень опасная же
djess40
Мама им врежет по самое не хочу
vladislavknyazhich
Впрочем, некоторые комментаторы порадовались за Гогена и пожелали ему счастья с новой подругой.
Я надеюсь, что с Катей покончено и с Полиной у вас всё сложится. Счастья вам, Гоген
tanyshka294
- Популярные
- По времени