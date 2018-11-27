Гоген Солнцев выложил фото, за которое его жена-пенсионерка убьёт дочку

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Гоген Солнцев выложил фото, за которое его жена-пенсионерка убьёт дочку

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Шоумен Гоген Солнцев продолжает подливать масла в огонь ссоры со своей 63-летней женой Екатериной Терешкович. На этот раз мужчина выложила снимок с дочерью супруги, которую та ранее избила из ревности к Гогену.

Напомним, что скандал между Гогеном Солнцевым и Екатериной Терешкович разгорелся в середине октября. Пожилая женщина внезапно покинула молодого мужа, и тот нашёл утешение в компании её дочери Полины. В результате Екатерина приревновала Гогена к дочке и избила её прямо на шоу "Прямой эфир".

<p>Фото © Instagram/solntcev</p>

И вот теперь Гоген Солнцев выложил совместное фото с Полиной и поблагодарил её за встречу.

<p>Фото © Instagram/solntcev</p>

Я хочу, чтобы вы знали, я считаю Полину мудрой девушкой. Забавно, но иногда те, от кого не ждёшь, могут тебя и выручить, совсем того не подозревая. <...> И спасибо, Полина! Я был рад нашей уютной встрече

Гоген Солнцев

Подписчики отметили, что шоумен ведёт себя неосмотрительно и подвергает девушку опасности.

Убьёт теперь мамаша дочку. Очень опасная же

djess40

Мама им врежет по самое не хочу

vladislavknyazhich

Впрочем, некоторые комментаторы порадовались за Гогена и пожелали ему счастья с новой подругой.

Я надеюсь, что с Катей покончено и с Полиной у вас всё сложится. Счастья вам, Гоген

tanyshka294

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