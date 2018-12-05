Жена Гогена Солнцева записала для него откровенное видео, и тот решил её добить

Гоген Солнцев выложил в "Инстаграм" видео, на котором 63-летняя Екатерина Терешкович поздравляет его с днём рождения и признаётся любви. В описании к ролику шоумен заявил, что устал от истерик, и попросил оставить его в покое хотя бы в день рождения.

Судя по опубликованному ролику, пластическая операция и последовавшие за ней скандалы не пошли на пользу Терешкович. Солнцев обратил внимание подписчиков на странный вид женщины и выразил обеспокоенность её состоянием.

Поздравила так поздравила! Екатерина, я не знаю, где ты сейчас находишься, но, судя по фону, не в лучшем месте?! За поздравление спасибо, но твой взгляд и состояние вызывают мою глубокую озабоченность и тревогу Гоген Солнцев

Прошёлся шоумен и по тяжёлому характеру супруги, попросив оставить себя в покое хотя бы в день рождения. Очевидно, слова любви и всхлипы Екатерины его сердце не тронули.

Почему бы просто не оставить мне мой праздник?! И не дать побыть без своих очередных истерик и шантажей? Гоген Солнцев

А вот подписчиков Солнцева признание Терешкович явно растрогало — впервые за долгое время они выступили на её стороне. Комментаторы отметили, что выкладывать в соцсети такие личные видео просто некрасиво.

Это лично тебе была запись, для чего выкладывать в Интернет? Запудрил бабке мозги и выбросил за ненадобностью marishkaaba

Как бы там ни было, это ваша жизнь, и теперь издеваться, выставлять жену в таком свете, чтобы все издевались и смеялись над ней, это недостойно мужчины vo.440

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