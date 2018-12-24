Лжец, лжица! Роман Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки оказался постановкой

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Лжец, лжица! Роман Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки оказался постановкой

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История любви 38-летнего шоумена Гогена Солнцева и 63-летней бизнесвумен Екатерины Терешкович оказалась спектаклем, а сама истеричная пенсионерка — низкооплачиваемой актрисой, сообщает "Стархит".

Бурный роман Гогена Солнцева с пожилой Екатериной Терешкович длится уже целый год. И если в начале отношений "влюблённые" демонстрировали идиллию и приглашали журналистов в семейное гнёздышко, то в последнее время подписчики шоумена и зрители федеральных каналов с интересом наблюдают за драками и ссорами супругов. И вот теперь стало известно, что всё происходящее — постановка.

<p>Фото © Кадр из программы &#34;Звёзды сошлись&#34;</p>

Как выяснилось, Екатерина Терешкович — актриса и она даже успела поучаствовать в судебном телешоу. Там "будущая бизнесвумен" исполнила роль бабушки-убийцы. Кроме того, оказалось, что семейное гнёздышко новобрачных — это особняк, который сдаётся посуточно. Похоже, с помощью этого странного спектакля Гоген Солнцев хотел вернуть себе популярность — и это ему удалось.

<p>Фото © instagram/solntcev</p>

Сам шоумен уже разместил в "Инстаграме" пост с опровержением данной информации. Он заявил, что Катя всегда мечтала стать актрисой и он просто помог возлюбленной исполнить мечту, пристроив её на ТВ. Впрочем, в эту невероятную версию вряд ли поверят даже самые преданные фанаты.

<p>Фото © instagram/solntcev</p>

Катя меняется. Она становится самой собою, и далеко не всем это дано даже в молодости. Несмотря на все тяготы, сегодня я очень рад, что она стремится к полной жизни, вне собственной цифры в паспорте

Гоген Солнцев

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