Пожилая жена Гогена Солнцева хочет увеличить бюст, несмотря на смертельный риск

Гоген Солнцев, который давно превратил свою супружескую жизнь в популярный сериал, анонсировал новый сюжетный поворот. На своей странице в "Инстаграме" мужчина объявил, что 63-летняя Терешкович хочет увеличить грудь, несмотря на запрет врачей.
Катя настоятельно просит, чтобы я оплатил ей операцию по увеличению груди на 2 размера. Я устал с ней спорить. Дело даже не в деньгах, а в том, что врачи на обследовании сообщили, что второго общего наркоза она уже не перенесёт
Гоген Солнцев
Шоумен заявил, что находится в отчаянии, и спросил совета у подписчиков. Разумеется, на советы комментаторы не поскупились.
Пусть родит и покормит дитя. Иначе потом снова придётся корректировать
aishakaraieva
Глаз открыть надо, а не сиськи делать
liananegoda
Могу посоветовать оставить бабулю в покое и найти другую девушку!
_yanochka_76
Напомним, что ранее Гоген Солнцев со скандалом разошёлся с Терешкович, а затем торжественно с ней воссоединился. О каждом своём шаге шоумен сообщал в соцсетях.
"Сутки в постели". Солнцев рассказал о страстном воссоединении с 64-летней женой
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