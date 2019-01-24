Пожилая жена Гогена Солнцева хочет увеличить бюст, несмотря на смертельный риск

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Пожилая жена Гогена Солнцева хочет увеличить бюст, несмотря на смертельный риск

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Шоумен Гоген Солнцев, который не так давно воссоединился со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович, сообщил, что супруга оправилась от пластической операции и готовится вновь лечь под нож хирурга.

Гоген Солнцев, который давно превратил свою супружескую жизнь в популярный сериал, анонсировал новый сюжетный поворот. На своей странице в "Инстаграме" мужчина объявил, что 63-летняя Терешкович хочет увеличить грудь, несмотря на запрет врачей.

<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/solntcev/" target="_blank">solntcev</a></p>

Катя настоятельно просит, чтобы я оплатил ей операцию по увеличению груди на 2 размера. Я устал с ней спорить. Дело даже не в деньгах, а в том, что врачи на обследовании сообщили, что второго общего наркоза она уже не перенесёт

Гоген Солнцев

Шоумен заявил, что находится в отчаянии, и спросил совета у подписчиков. Разумеется, на советы комментаторы не поскупились.

<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/solntcev/" target="_blank">solntcev</a></p>

Пусть родит и покормит дитя. Иначе потом снова придётся корректировать

aishakaraieva

Глаз открыть надо, а не сиськи делать

liananegoda

Могу посоветовать оставить бабулю в покое и найти другую девушку!

_yanochka_76

Напомним, что ранее Гоген Солнцев со скандалом разошёлся с Терешкович, а затем торжественно с ней воссоединился. О каждом своём шаге шоумен сообщал в соцсетях.

"Сутки в постели". Солнцев рассказал о страстном воссоединении с 64-летней женой

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