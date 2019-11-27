Жена Гогена Солнцева серьёзно больна, и врачам пришлось обрить её налысо

64-летняя Екатерина Терешкович уже больше месяца находится на лечении, и знакомые сильно обеспокоены её состоянием.

В последнее время Гоген Солнцев появляется на публике без своей супруги. Выяснилось, что возлюбленная 38-летнего шоумена попала в больницу из-за алкогольной зависимости, пишет "Собеседник". Но, по словам знакомых Екатерины, всё гораздо страшнее. Пенсионерка серьёзно больна и изменилась до неузнаваемости: сейчас Терешкович абсолютно лысая, а кожа головы покрыта красными пятнами.

Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у неё нашли серьёзные заболевания <...> Знакомый Екатерины Терешкович

Знакомые Екатерины также боятся, что она повторит судьбу болеющей Анастасии Заворотнюк, которую сейчас тоже скрывают от общественности. При этом Солнцев совсем не посещает нуждающуюся в поддержке супругу, несмотря на её мольбы. И, согласно слухам, завёл романтические отношения с её дочерью Полиной.

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Шоумен, который сейчас отдыхает в Азии, заявил, что в курсе происходящего. Он отметил, что "Катя съехала с катушек окончательно", перестала мыться и у неё завелись вши. Поэтому врачи решили её побрить.

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